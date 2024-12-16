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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca bugün yapılan açıklamayla 'İsrail'in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı alması' şiddetle... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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suriye
israil
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Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/disisleri-bakani-hakan-fidan-suriyeyi-yakindan-takip-ediyoruz-1091381460.html
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dışişleri bakanlığı, türkiye, suriye, israil, golan tepeleri
dışişleri bakanlığı, türkiye, suriye, israil, golan tepeleri

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz

12:03 16.12.2024
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Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca bugün yapılan açıklamayla 'İsrail'in Golan Tepeleri’nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı alması' şiddetle kınandı.
Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’nde yasadışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır.

İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır.

Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."

Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
POLİTİKA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz
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