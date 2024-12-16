https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ingilterede-4-bin-yil-onceden-kalma-kemiklerde-yamyamlik-izlerine-rastlandi-1091597863.html
İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde 'yamyamlık izlerine' rastlandı
İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde 'yamyamlık izlerine' rastlandı
Sputnik Türkiye
İngiltere'de yaklaşık 4 bin yıl önceye ait insan kemiklerinde yapılan çalışmalar, ölenlerin 'yamyam' kurbanı olduğuna işaret etti. Bilim insanları, meydana... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:55+0300
2024-12-16T11:55+0300
2024-12-16T11:55+0300
yaşam
tarih
oxford üniversitesi
ingiltere
bronz çağı
mağara
insan kemikleri
kalıntı
bilim insanları
yamyam
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Bilim insanları, yaklaşık 4 bin yıl önce Bronz Çağı İngiltere'sinde bir saldırı sırasında ölen 37 kişinin yamyamlardan tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü. O döneme ait belgelenmiş ilk en büyük şiddet vakası olarak kayıtlara geçen bu olayda, saldırganların kurbanları 'açlık nedeniyle yemediği' aksine 'intikam arzusuyla' katledildikleri söyleniyor.1970'lerde İngiltere'de bir mağarada bulunan insan kemiklerinin, saldırganlar tarafından 15 metrelik bir kuyuya atıldığına inanılıyor. Oxford Üniversitesi araştırmacılarından profesör Rick Schulting, saldırganların, kurbanların 'kalıntılarına hakaret ederek onları insan dışı bir hale getirmek' amacıyla veya 'bir mesaj iletmek' amacıyla bir ritüel kapsamında bedenleri yemiş olabileceğini söylüyor.Erkek, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere yaklaşık 37 kişinin kemikleri, Somerset'teki Mendip Tepeleri'nde Charterhouse Warren adlı bir mağarada bulunmuştu. Bu kemiklerin, yaklaşık 4 bin yıl önceye ait Bronz Çağı'ndan kalma olabileceğine inanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/antik-misirlilarin-rituellerde-halusinojen-iceren-bir-karisim-ictikleri-ortaya-cikti-1091063814.html
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tarih, oxford üniversitesi, ingiltere, bronz çağı, mağara, insan kemikleri, kalıntı, bilim insanları, yamyam, yamyamlık
tarih, oxford üniversitesi, ingiltere, bronz çağı, mağara, insan kemikleri, kalıntı, bilim insanları, yamyam, yamyamlık
İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde 'yamyamlık izlerine' rastlandı
İngiltere'de yaklaşık 4 bin yıl önceye ait insan kemiklerinde yapılan çalışmalar, ölenlerin 'yamyam' kurbanı olduğuna işaret etti. Bilim insanları, meydana gelen saldırıda 37 kişinin katledilerek yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü.
Bilim insanları, yaklaşık 4 bin yıl önce Bronz Çağı İngiltere'sinde bir saldırı sırasında ölen 37 kişinin yamyamlardan tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü. O döneme ait belgelenmiş ilk en büyük şiddet vakası olarak kayıtlara geçen bu olayda, saldırganların kurbanları 'açlık nedeniyle yemediği' aksine 'intikam arzusuyla' katledildikleri söyleniyor.
1970'lerde İngiltere'de bir mağarada bulunan insan kemiklerinin, saldırganlar tarafından 15 metrelik bir kuyuya atıldığına inanılıyor. Oxford Üniversitesi araştırmacılarından profesör Rick Schulting, saldırganların, kurbanların 'kalıntılarına hakaret ederek onları insan dışı bir hale getirmek' amacıyla veya 'bir mesaj iletmek' amacıyla bir ritüel kapsamında bedenleri yemiş olabileceğini söylüyor.
Erkek, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere yaklaşık 37 kişinin kemikleri, Somerset'teki Mendip Tepeleri'nde Charterhouse Warren adlı bir mağarada bulunmuştu. Bu kemiklerin, yaklaşık 4 bin yıl önceye ait Bronz Çağı'ndan kalma olabileceğine inanılıyor.