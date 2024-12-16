https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ingilterede-4-bin-yil-onceden-kalma-kemiklerde-yamyamlik-izlerine-rastlandi-1091597863.html

İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde 'yamyamlık izlerine' rastlandı

İngiltere'de 4 bin yıl önceden kalma kemiklerde 'yamyamlık izlerine' rastlandı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de yaklaşık 4 bin yıl önceye ait insan kemiklerinde yapılan çalışmalar, ölenlerin 'yamyam' kurbanı olduğuna işaret etti. Bilim insanları, meydana... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T11:55+0300

2024-12-16T11:55+0300

2024-12-16T11:55+0300

yaşam

tarih

oxford üniversitesi

ingiltere

bronz çağı

mağara

insan kemikleri

kalıntı

bilim insanları

yamyam

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Bilim insanları, yaklaşık 4 bin yıl önce Bronz Çağı İngiltere'sinde bir saldırı sırasında ölen 37 kişinin yamyamlardan tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü. O döneme ait belgelenmiş ilk en büyük şiddet vakası olarak kayıtlara geçen bu olayda, saldırganların kurbanları 'açlık nedeniyle yemediği' aksine 'intikam arzusuyla' katledildikleri söyleniyor.1970'lerde İngiltere'de bir mağarada bulunan insan kemiklerinin, saldırganlar tarafından 15 metrelik bir kuyuya atıldığına inanılıyor. Oxford Üniversitesi araştırmacılarından profesör Rick Schulting, saldırganların, kurbanların 'kalıntılarına hakaret ederek onları insan dışı bir hale getirmek' amacıyla veya 'bir mesaj iletmek' amacıyla bir ritüel kapsamında bedenleri yemiş olabileceğini söylüyor.Erkek, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere yaklaşık 37 kişinin kemikleri, Somerset'teki Mendip Tepeleri'nde Charterhouse Warren adlı bir mağarada bulunmuştu. Bu kemiklerin, yaklaşık 4 bin yıl önceye ait Bronz Çağı'ndan kalma olabileceğine inanılıyor.

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tarih, oxford üniversitesi, ingiltere, bronz çağı, mağara, insan kemikleri, kalıntı, bilim insanları, yamyam, yamyamlık