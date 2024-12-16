https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ingiltere-hts-ile-diplomatik-ve-istihbarat-yonetimli-kanallarla-temas-kuruldugunu-acikladi-1091576095.html
İngiltere, HTŞ ile 'diplomatik ve istihbarat yönetimli kanallarla' temas kurulduğunu açıkladı
İngiltere, HTŞ ile 'diplomatik ve istihbarat yönetimli kanallarla' temas kurulduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini belirterek HTŞ ile... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:30+0300
2024-12-16T11:30+0300
2024-12-16T11:30+0300
dünya
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antony blinken
abd
ingiltere dışişleri bakanlığı
david lammy
suriye
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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, dün akşam basına yaptığı açıklamalarda HTŞ'nin İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini ifade ederek "sahip olduğumuz tüm kanalları kullanıyoruz, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarat yönetimli kanallar" dedi. Öte yandan İngiltere hükümeti, dün Suriye'ye 50 milyon sterlin insani yardım paketini açıkladı. Açıklamanın ardından konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, şunları kaydetti:ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta başladığı gezisinin Ürdün durağında bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/fidan-gazze-ile-ilgili-bir-an-once-ateskesin-saglanmasi-konusunda-mutabik-kaldik-1091489927.html
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heyet tahrir şam (htş), antony blinken, abd, ingiltere dışişleri bakanlığı, david lammy, suriye
heyet tahrir şam (htş), antony blinken, abd, ingiltere dışişleri bakanlığı, david lammy, suriye
İngiltere, HTŞ ile 'diplomatik ve istihbarat yönetimli kanallarla' temas kurulduğunu açıkladı
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini belirterek HTŞ ile 'diplomatik ve istihbarat yönetimli kanallarla' temas halinde olduklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de hafta sonu HTŞ ile görüştüklerini teyit etmişti.
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, dün akşam basına yaptığı açıklamalarda HTŞ'nin İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini ifade ederek "sahip olduğumuz tüm kanalları kullanıyoruz, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarat yönetimli kanallar" dedi.
Öte yandan İngiltere hükümeti, dün Suriye'ye 50 milyon sterlin insani yardım paketini açıkladı. Açıklamanın ardından konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, şunları kaydetti:
"Temsili bir hükümet, kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Kimyasal silah stoklarının güvence altına alınmasını ve kullanılmamasını istiyoruz ve şiddetin devam etmeyeceğinin temin edilmesini istiyoruz. Tüm bu nedenlerden ötürü, elimizdeki tüm kanalları kullanarak, ki bunlar diplomatik ve elbette istihbarat yönetimli kanallardır, HTŞ ile gerektiği yerde temas ediyoruz."
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta başladığı gezisinin Ürdün durağında bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz" demişti.