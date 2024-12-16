https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ingiltere-hts-ile-diplomatik-ve-istihbarat-yonetimli-kanallarla-temas-kuruldugunu-acikladi-1091576095.html

İngiltere, HTŞ ile 'diplomatik ve istihbarat yönetimli kanallarla' temas kurulduğunu açıkladı

İngiltere, HTŞ ile 'diplomatik ve istihbarat yönetimli kanallarla' temas kurulduğunu açıkladı

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini belirterek HTŞ ile... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T11:30+0300

2024-12-16T11:30+0300

2024-12-16T11:30+0300

dünya

heyet tahrir şam (htş)

antony blinken

abd

ingiltere dışişleri bakanlığı

david lammy

suriye

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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, dün akşam basına yaptığı açıklamalarda HTŞ'nin İngiltere'de yasaklanmış bir terör örgütü olmaya devam ettiğini ifade ederek "sahip olduğumuz tüm kanalları kullanıyoruz, ki bunlar diplomatik ve tabii ki istihbarat yönetimli kanallar" dedi. Öte yandan İngiltere hükümeti, dün Suriye'ye 50 milyon sterlin insani yardım paketini açıkladı. Açıklamanın ardından konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, şunları kaydetti:ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta başladığı gezisinin Ürdün durağında bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz" demişti.

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heyet tahrir şam (htş), antony blinken, abd, ingiltere dışişleri bakanlığı, david lammy, suriye