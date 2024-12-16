https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ibbden-haciz-aciklamasi-soz-konusu-degil-1091614856.html

İBB'den haciz açıklaması: 'Söz konusu değil'

İBB'den haciz açıklaması: 'Söz konusu değil'

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; CHP'li belediyelerin bazılarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı. Bunun üzerine İBB "Bazı... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T15:06+0300

2024-12-16T15:06+0300

2024-12-16T15:22+0300

türkiye

ibb

haciz

belediye

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; CHP'li belediyelerin bazılarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı. Bu belediyeler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de adı geçiyor. Bunun üzerine İBB "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/chpli-6-belediyeye-prim-haczi-hesaplarina-el-konuldu-1091613936.html

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ibb, haciz, belediye