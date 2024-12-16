https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ibbden-haciz-aciklamasi-soz-konusu-degil-1091614856.html
İBB'den haciz açıklaması: 'Söz konusu değil'
İBB'den haciz açıklaması: 'Söz konusu değil'
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; CHP'li belediyelerin bazılarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı. Bunun üzerine İBB "Bazı... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T15:06+0300
2024-12-16T15:06+0300
2024-12-16T15:22+0300
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ibb
haciz
belediye
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; CHP'li belediyelerin bazılarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı. Bu belediyeler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de adı geçiyor. Bunun üzerine İBB "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/chpli-6-belediyeye-prim-haczi-hesaplarina-el-konuldu-1091613936.html
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İBB'den haciz açıklaması: 'Söz konusu değil'
15:06 16.12.2024 (güncellendi: 15:22 16.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; CHP'li belediyelerin bazılarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı. Bunun üzerine İBB "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; CHP'li belediyelerin bazılarına Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı.
Bu belediyeler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de adı geçiyor. Bunun üzerine İBB "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama: İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.