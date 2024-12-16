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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/husiler-tel-avivdeki-askeri-hedefe-saldirdiklarini-duyurdu-1091628147.html
Husiler Tel Aviv'deki askeri hedefe saldırdıklarını duyurdu
Husiler Tel Aviv'deki askeri hedefe saldırdıklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
Husiler, Tel Aviv'deki askeri bir hedefe hipersonik füze ile saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T23:23+0300
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Sözcü Yahya Sare Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Yemen silahlı kuvvetleri, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki İsrail düşmanına ait bir askeri hedefe balistik hipersonik 'Filistin-2' füzesi ile saldırı düzenledi" ifadesine yer verdi. Husiler, 'operasyonlarının Gazze'deki askeri faaliyetlerin sona ermesi ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar devam edeceğini' vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/disisleri-bakanligi-israilin-golan-tepelerinde-yasa-disi-yerlesimleri-genisletme-karari-almasini-1091598486.html
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husiler, tel aviv, yemen, yafa, ortadoğu, haberler
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Husiler Tel Aviv'deki askeri hedefe saldırdıklarını duyurdu

23:23 16.12.2024
© AA / Mohammed HamoudYemen Husiler
Yemen Husiler - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA / Mohammed Hamoud
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Husiler, Tel Aviv'deki askeri bir hedefe hipersonik füze ile saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Sözcü Yahya Sare Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Yemen silahlı kuvvetleri, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki İsrail düşmanına ait bir askeri hedefe balistik hipersonik 'Filistin-2' füzesi ile saldırı düzenledi" ifadesine yer verdi.
Husiler, 'operasyonlarının Gazze'deki askeri faaliyetlerin sona ermesi ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar devam edeceğini' vurguladı.
Dışişleri: Minsk Büyükelçiliği'ndeki söz konusu kişinin görevine son verildi, araç elçiliğe ait değil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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