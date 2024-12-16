https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/husiler-tel-avivdeki-askeri-hedefe-saldirdiklarini-duyurdu-1091628147.html
Husiler Tel Aviv'deki askeri hedefe saldırdıklarını duyurdu
Husiler Tel Aviv'deki askeri hedefe saldırdıklarını duyurdu
Sputnik Türkiye
Husiler, Tel Aviv'deki askeri bir hedefe hipersonik füze ile saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T23:23+0300
2024-12-16T23:23+0300
2024-12-16T23:23+0300
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Sözcü Yahya Sare Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Yemen silahlı kuvvetleri, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki İsrail düşmanına ait bir askeri hedefe balistik hipersonik 'Filistin-2' füzesi ile saldırı düzenledi" ifadesine yer verdi. Husiler, 'operasyonlarının Gazze'deki askeri faaliyetlerin sona ermesi ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar devam edeceğini' vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/disisleri-bakanligi-israilin-golan-tepelerinde-yasa-disi-yerlesimleri-genisletme-karari-almasini-1091598486.html
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husiler, tel aviv, yemen, yafa, ortadoğu, haberler
husiler, tel aviv, yemen, yafa, ortadoğu, haberler
Husiler Tel Aviv'deki askeri hedefe saldırdıklarını duyurdu
Husiler, Tel Aviv'deki askeri bir hedefe hipersonik füze ile saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Sözcü Yahya Sare Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Yemen silahlı kuvvetleri, işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesindeki İsrail düşmanına ait bir askeri hedefe balistik hipersonik 'Filistin-2' füzesi ile saldırı düzenledi" ifadesine yer verdi.
Husiler, 'operasyonlarının Gazze'deki askeri faaliyetlerin sona ermesi ve kuşatmanın kaldırılmasına kadar devam edeceğini' vurguladı.