https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/havlupana-asili-halde-bulunmustu-erkek-arkadas-ile-halasi-hakim-karsisinda-1091628374.html

Havlupana asılı halde bulunmuştu: Erkek arkadaş ile halası hakim karşısında

Havlupana asılı halde bulunmuştu: Erkek arkadaş ile halası hakim karşısında

Sputnik Türkiye

İzmir'de 2022 yılında banyoda ölü bulunan Duygu Bölükbaş'ın erkek arkadaşı halasıyla birlikte hakim karşısına çıktı. Bölükbaş'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaş... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T23:36+0300

2024-12-16T23:36+0300

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İzmir'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş'ın havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı Emre T., ile ile erkek arkadaşının halası S.T.'nin yargılanmasına başlandı.Duruşmada söz verilen Emre T, suçlamaları kabul etmedi. Duygu Bölükbaş'ı kurtarmak için mücadele ettiğini iddia eden Emre T, savunmasında şunları söyledi:Emre T'nin halası tutuksuz sanık S.T. ise Duygu Bölükbaş ve Emre T'nin yaşadıkları evin kapısını çaldığını, kapıyı Emre T'nin açtığını söyledi. Emre T'ye Duygu'yu sorduğunu ve tuvalette olduğunu söylediğini anlatan S.T, "Birkaç kez kapıyı çaldım, açılmadı. Emre kapıyı açınca kendini astığını gördüm. Tüm gücümle apartmanda bağırdım. Yardım istedim" dedi.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 3 Kasım 2022'de Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunması üzerine Emre T, 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gercek-iki-yil-sonra-ortaya-cikti--intihar-etti-denilen-genc-kadini-sevgilisi-oldurmus--1090831013.html

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