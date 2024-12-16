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Havlupana asılı halde bulunmuştu: Erkek arkadaş ile halası hakim karşısında
Havlupana asılı halde bulunmuştu: Erkek arkadaş ile halası hakim karşısında
Sputnik Türkiye
İzmir'de 2022 yılında banyoda ölü bulunan Duygu Bölükbaş'ın erkek arkadaşı halasıyla birlikte hakim karşısına çıktı. Bölükbaş'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaş... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T23:36+0300
2024-12-16T23:37+0300
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İzmir'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş'ın havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı Emre T., ile ile erkek arkadaşının halası S.T.'nin yargılanmasına başlandı.Duruşmada söz verilen Emre T, suçlamaları kabul etmedi. Duygu Bölükbaş'ı kurtarmak için mücadele ettiğini iddia eden Emre T, savunmasında şunları söyledi:Emre T'nin halası tutuksuz sanık S.T. ise Duygu Bölükbaş ve Emre T'nin yaşadıkları evin kapısını çaldığını, kapıyı Emre T'nin açtığını söyledi. Emre T'ye Duygu'yu sorduğunu ve tuvalette olduğunu söylediğini anlatan S.T, "Birkaç kez kapıyı çaldım, açılmadı. Emre kapıyı açınca kendini astığını gördüm. Tüm gücümle apartmanda bağırdım. Yardım istedim" dedi.Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 3 Kasım 2022'de Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunması üzerine Emre T, 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gercek-iki-yil-sonra-ortaya-cikti--intihar-etti-denilen-genc-kadini-sevgilisi-oldurmus--1090831013.html
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kadın cinayetleri, kadın cinayeti, türkiye, haberler, izmir cumhuriyet başsavcılığı, bornova, erkek arkadaş, hala
kadın cinayetleri, kadın cinayeti, türkiye, haberler, izmir cumhuriyet başsavcılığı, bornova, erkek arkadaş, hala

Havlupana asılı halde bulunmuştu: Erkek arkadaş ile halası hakim karşısında

23:36 16.12.2024 (güncellendi: 23:37 16.12.2024)
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - HASAN İNCE-AW351526 Duygu Bölükbaş
 Duygu Bölükbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - HASAN İNCE-AW351526
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İzmir'de 2022 yılında banyoda ölü bulunan Duygu Bölükbaş'ın erkek arkadaşı halasıyla birlikte hakim karşısına çıktı. Bölükbaş'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet halası hakkında ise 4 yıl hapis cezası isteniyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş'ın havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı Emre T., ile ile erkek arkadaşının halası S.T.'nin yargılanmasına başlandı.
Duruşmada söz verilen Emre T, suçlamaları kabul etmedi. Duygu Bölükbaş'ı kurtarmak için mücadele ettiğini iddia eden Emre T, savunmasında şunları söyledi:
"Olay günü taşınıyorduk, aramızda sorun yoktu. Bir arkadaşım da taşınma işlemi için yardım ediyordu. Ondan temizlik malzemeleri istedim. Halam taşınma işleri için yardıma geldi. Duygu'yu sordu ve lavaboda olduğunu söyledim. Birkaç kez kapıyı çaldı. Ses gelmeyince şüphelendim ve kapıyı söküp içeri girdim. Duygu'nun cesedini gördüm. Yaşatma mücadelesine girdim. Havlupanın en köşesinden kendini astığını düşünüyorum. Onu kaldırmak isterken oradaki temizlik malzemelerine kafasını çarptı. Yara da o yüzden oldu. 112'yi ben aradım."
Emre T'nin halası tutuksuz sanık S.T. ise Duygu Bölükbaş ve Emre T'nin yaşadıkları evin kapısını çaldığını, kapıyı Emre T'nin açtığını söyledi. Emre T'ye Duygu'yu sorduğunu ve tuvalette olduğunu söylediğini anlatan S.T, "Birkaç kez kapıyı çaldım, açılmadı. Emre kapıyı açınca kendini astığını gördüm. Tüm gücümle apartmanda bağırdım. Yardım istedim" dedi.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
3 Kasım 2022'de Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.
İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunması üzerine Emre T, 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise 'yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.
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