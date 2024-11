https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/gercek-iki-yil-sonra-ortaya-cikti--intihar-etti-denilen-genc-kadini-sevgilisi-oldurmus--1090831013.html

Gerçek iki yıl sonra ortaya çıktı : İntihar etti denilen genç kadını sevgilisi öldürmüş

İzmir'de iki yıl önce intihar ettiği iddia edilen genç kadının, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının ailesinin bulduğu deliller yeniden... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

İzmir Bornova'da iki yıl önce evinde intihar ettiği belirtilen 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi E.T. tarafından öldürüldüğü ve sonrasında intihar etmiş gibi gösterildiği ortaya çıktı. Genç kadının ailesinin ve avukatının bulduğu deliller kapsamında cinayet işleyen sevgili tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir tekstil firmasında müdür olarak çalışan Duygu Bölükbaş, iki yıl önce evinin banyosunda havlupana asılı vaziyette ölü olarak bulundu. Duygu Bölükbaş'ın erkek arkadaşı E.T. ve halası S.T. polise verdiği ilk ifadede, genç kadını banyoda ölü halde bulduklarını iddia etti. Genç kadının erkek arkadaşı yine ifadesinde, Duygu'nun intihara meyilli olduğunu, yaşadıkları tartışmanın ardından banyoya girdiğini, çıkmayınca da halası S.T.'ye kontrol etmesini istediğini ve ardından Duygu Bölükbaş'ın cansız bedenini bulduklarını öne sürdü. Konu daha sonrada fazla araştırılmadan "intihar" olarak kayıtlara geçti. Ailenin şüphesi oyunu bozduDuygu Bölükbaş'ın ailesi ise kızlarının hiçbir zaman intihar ettiğine inanmadı. Ailesinin ifadesi ve şüphesi üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı. Aile ve avukatın yeni delilleri, dedektif gibi iz sürmesiyle savcılık keşif kararı verdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinin keşif çalışmalarında, Duygu Bölükbaş'ın havluyla kendisini asmasının mümkün olmadığını, havlupanın bulunduğu duvar ile bu duvara bitişik yaklaşık 1 metre yüksekliğinde banyo tezgahı olduğunu, Bölükbaş'ın kendisini asması için yeterli yüksekliğin bulunmadığı tespit edildi.Öte yandan Duygu Bölükbaş'ın tırnaklarında, E.T.'ye ait DNA örnekleri çıktı. Bu durum boğuşmanın delili olarak kayda geçti. Asıldığı iddia edilen çarşafta da boğulmaya elverişli bir düğüm olmadığı belirlendi.Genç kadını bıçakla tehdit ettiği ortaya çıktı Öte yandan, olay gecesi genç kadın ve sevgilisi E.T.'nin sitede tartıştığı, sevgilisinin genç kadını bıçakla tehdit ettiği, genç kadının korkudan ellerini başına doğru kapattığı kameralara doğru yansıdı. Banyoda kan izinin bile bulunmadığı olayda yine şüpheli E.T.'nin, aşağıdan vilada kovası da aldığı kameralarca kaydedildi.Yapılan çalışmalarda, E.T.'nin Duygu Bölükbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından kadını sert bir cisimle kafasından yaraladığı, devamında da bir cisim ile Bölükbaş'ın boğazını sıkarak öldürdüğü soruşturmanın iddianamesinde yer aldı. Cinayet şüphelisi E.T., yapılan çalışmaların ve iddianamenin hazırlanmasının ardından 22 Mart 2024 günü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.Annenin isyanı: Adalet istiyorum Kızını kaybeden anne Nuriye Bölükbaş da, kızının intihar ettiğine hiç inanmadığını belirterek, "Bundan dolayı da ne yapmam gerekiyorsa uğraştım. Çabalarımın sonucunu aldığımı düşünüyorum. Benim çabam adaletin yerini bulması, canilerin elini kolunu sallayarak ocaklara ateş düşürmesinler. Ben yanıyorum, yaşamıyorum, kızımla ben öldüm. Başka annelerin de ölmesini istemiyorum. Türkiye'nin kanayan yarası. Ne olur caniler elini kolunu sallayarak gezip de benim düştüğüm duruma başka bir anneyi düşürmesin" diye konuştu.

