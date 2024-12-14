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Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'ndan duygusal paylaşım, kötü haberi duyurdu: 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'ndan duygusal paylaşım, kötü haberi duyurdu: 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Sputnik Türkiye
Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesi Emel Tuzcuoğlu'nun vefatıyla sarsıldı. Sosyal medyadan duyurduğu acı haberle sevenlerini hüzne boğan oyuncu, "Canım annemiz bugün... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T09:25+0300
2024-12-14T09:25+0300
yaşam
ipek tuzcuoğlu
oyuncu
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Bir döneme damgasını vuran 'Asmalı Konak' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu, yaşamını yitirdi. Üzücü haberi oyuncu, sosyal medya hesabından duyurdu.İpek Tuzcuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor, ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."Emel Tuzcuoğlu'nun cenazesi, 14 Aralık Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Etiler Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.İpek Tuzcuoğlu Kimdir?İpek Tuzcuoğlu, 11 Kasım 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir yaşam süren Tuzcuoğlu, İzmir’deki Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu’nda bale eğitimi aldı. Balerin olma hayaliyle başladığı sanat yolculuğuna tiyatro ve ekranlarla devam etti.Henüz 16 yaşındayken, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen "Boy Friend" adlı müzikalde dans kadrosunda yer aldı. Lise öğrenimini İzmir Karşıyaka Lisesi'nde tamamladıktan sonra, oyunculuk kariyerinin temellerini atmak için Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Burada aldığı eğitim, oyunculuk kariyerinde önemli bir basamak oldu.İpek Tuzcuoğlu, birçok dizi ve filmde yer alarak Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi. "Asmalı Konak" dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra, "Ada’da Bir Sonbahar", "Duriye’nin Güğümleri", "Avrupa Avrupa", "Diğer Yarım", "Aşk ve Mavi", "Yalaza" ve "Tövbeler Olsun" gibi yapımlarda da başarılı roller üstlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/turkiyede-de-tuketiliyor-balik-biti-tespit-edildi-milyonlarcasi-oldu-1091522877.html
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ipek tuzcuoğlu, oyuncu, vefat
ipek tuzcuoğlu, oyuncu, vefat

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'ndan duygusal paylaşım, kötü haberi duyurdu: 'Dualarınızı eksik etmeyin'

09:25 14.12.2024
© Fotoğrafİpek Tuzcuoğlu
İpek Tuzcuoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
© Fotoğraf
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Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, annesi Emel Tuzcuoğlu'nun vefatıyla sarsıldı. Sosyal medyadan duyurduğu acı haberle sevenlerini hüzne boğan oyuncu, "Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız, ruhuna dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Bir döneme damgasını vuran 'Asmalı Konak' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, aldığı acı haberle sarsıldı. Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu, yaşamını yitirdi. Üzücü haberi oyuncu, sosyal medya hesabından duyurdu.
İpek Tuzcuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor, ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."
Emel Tuzcuoğlu'nun cenazesi, 14 Aralık Cumartesi günü ikindi namazına müteakip Etiler Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

İpek Tuzcuoğlu Kimdir?

İpek Tuzcuoğlu, 11 Kasım 1971 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir yaşam süren Tuzcuoğlu, İzmir’deki Aynur Ressamoğlu Bale Stüdyosu’nda bale eğitimi aldı. Balerin olma hayaliyle başladığı sanat yolculuğuna tiyatro ve ekranlarla devam etti.
Henüz 16 yaşındayken, İzmir Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenen "Boy Friend" adlı müzikalde dans kadrosunda yer aldı. Lise öğrenimini İzmir Karşıyaka Lisesi'nde tamamladıktan sonra, oyunculuk kariyerinin temellerini atmak için Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Burada aldığı eğitim, oyunculuk kariyerinde önemli bir basamak oldu.
İpek Tuzcuoğlu, birçok dizi ve filmde yer alarak Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi. "Asmalı Konak" dizisindeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Bunun yanı sıra, "Ada’da Bir Sonbahar", "Duriye’nin Güğümleri", "Avrupa Avrupa", "Diğer Yarım", "Aşk ve Mavi", "Yalaza" ve "Tövbeler Olsun" gibi yapımlarda da başarılı roller üstlendi.
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