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Gözler Suriye'deyken Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Von Der Leyen ile görüştü: İkilinin konuşmasından Türkiye'ye 'mesaj'
Gözler Suriye'deyken Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Von Der Leyen ile görüştü: İkilinin konuşmasından Türkiye'ye 'mesaj'
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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Odaklar Suriye'ye kaymışken... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Kıbrıs sorunu oldu.'Türkiye'ye 'BM'nin öngördüğü federal çözüm modeli' mesajı gönderen Hristodulidis, Von Der Leyen aracılığıyla AB-Türkiye ilişkilerinin de bu çerçevede konuyla bağlantılı olduğunun altını çizerek, “Kıbrıs’ın, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik yapıcı tutumu ve bu ilişkilerin ilerlemesinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle açık bir şekilde bağlantılı olduğunun” önemine vurgu yaptı.Görüşme sonrası açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letympiotis, liderlerin müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini ele aldığını belirtti. Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve çok taraflı toplantının önemi de görüşmede gündeme getirildi.Federal çözüm vurgusu öne çıktıHristodulidis, görüşmede BM’nin belirlediği federal çözüm çerçevesine sadık kalınmasının önemine işaret etti. Bu çerçeve, iki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kıbrıs yapısını öngörüyor.
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Gözler Suriye'deyken Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Von Der Leyen ile görüştü: İkilinin konuşmasından Türkiye'ye 'mesaj'

13:04 16.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Multimedya arşivine gidinKıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Avrupa Komisyonu Başkanı Von Der Leyen telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Odaklar Suriye'ye kaymışken gerçekleşen görüşmede, BM çerçevesine dayalı federal çözüm vurgulandı.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi Kıbrıs sorunu oldu.
'Türkiye'ye 'BM'nin öngördüğü federal çözüm modeli' mesajı gönderen Hristodulidis, Von Der Leyen aracılığıyla AB-Türkiye ilişkilerinin de bu çerçevede konuyla bağlantılı olduğunun altını çizerek, “Kıbrıs’ın, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik yapıcı tutumu ve bu ilişkilerin ilerlemesinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle açık bir şekilde bağlantılı olduğunun” önemine vurgu yaptı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letympiotis, liderlerin müzakerelerin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini ele aldığını belirtti. Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ve çok taraflı toplantının önemi de görüşmede gündeme getirildi.

Federal çözüm vurgusu öne çıktı

Hristodulidis, görüşmede BM’nin belirlediği federal çözüm çerçevesine sadık kalınmasının önemine işaret etti. Bu çerçeve, iki toplumlu, iki bölgeli federal bir Kıbrıs yapısını öngörüyor.
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