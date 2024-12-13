Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni düzenleme kazalara sebep olabilir mi?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ruhsatsız silah tehdidi büyüyor
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas: ‘Fiyatların gözle görülür bir şekilde düşmesini beklemek bir hayal’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yaklaşan yılbaşında hediyeleşme ritüeli.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
İsrail’in yapay zekayla silahlanması: Geleceğin savaşları yapay zekaya mı yaptırılacak?
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görevli Özseven: TÜRK-İŞ'in teklifini asgari ücretliler belirleyecek
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Suriye'de rejim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/turkiye-kritik-esikte-uefa-ulke-puanlari-listesi-guncellendi-en-net-tablo-ortaya-cikti-1091478051.html
Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı
Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir, UEFA maçlarında sahne aldı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T06:47+0300
2024-12-13T06:47+0300
spor
kadıköy
başakşehir
portekiz
uefa
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
galatasaray sk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_0:9:496:288_1920x0_80_0_0_48598483baac26acf0a3e4f2e5dca74e.jpg
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, Kadıköy’de oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puanda kaldı ve gruptan çıkma mücadelesinde avantaj kaybetti.Galatasaray uzatmalarda puan kaybettiUEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray, Malmö deplasmanında mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, grup aşamasındaki toplam puanını 12'ye yükseltti ve liderlik iddiasını sürdürdü.Başakşehir Konferans Ligi'nde i̇lk galibiyetini aldıBaşakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Almanya temsilcisi Heidenheim’i konuk etti. 3-1'lik net bir galibiyet alan turuncu-lacivertliler, bu sezonki ilk Avrupa zaferini elde etti. Temsilcimiz, bu skorla puanını 5'e çıkardı ve moral kazandı.Beşiktaş, Bodo/Glimt'e yenildiBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e karşı oynadı. İlk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde 6 puanda kaldı. Bu mağlubiyet, Beşiktaş’ın grup aşamasındaki ilerleyişini zora soktu.Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendiTürk takımlarının Avrupa’daki performansları, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimizi etkiledi. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından Türkiye, 40 bin 100 puanla 10. sıradaki yerini korudu. İlk 10 sırada yer almak, Avrupa'daki temsil hakkımız açısından kritik önem taşıyor.UEFA Ülke Puanı Sıralaması:Türk takımları i̇çin kritik dönemUEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin kalan maçları, ülke sıralamasındaki geleceğimizi belirleyecek. İlk 10’da kalmak, Avrupa kupalarındaki takım sayımızı korumak adına hayati önem taşıyor. Taraftarlar, temsilcilerimizin bu kritik süreçte daha başarılı sonuçlar almasını umut ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/suudi-arabistandan-hakem-halil-umut-melere-yasak-bir-daha-ulkeye-gelmeyecek-1091346143.html
kadıköy
başakşehir
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_49:0:449:300_1920x0_80_0_0_6d8a1128026f6fe16d5ed4a5c7be2ee4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor

Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı

06:47 13.12.2024
© AAUEFA
UEFA - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir, UEFA maçlarında sahne aldı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri güncellendi. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar, sıralamada kritik bir eşikte olduğumuzu gösteriyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, Kadıköy’de oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puanda kaldı ve gruptan çıkma mücadelesinde avantaj kaybetti.

Galatasaray uzatmalarda puan kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray, Malmö deplasmanında mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, grup aşamasındaki toplam puanını 12'ye yükseltti ve liderlik iddiasını sürdürdü.

Başakşehir Konferans Ligi'nde i̇lk galibiyetini aldı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Almanya temsilcisi Heidenheim’i konuk etti. 3-1'lik net bir galibiyet alan turuncu-lacivertliler, bu sezonki ilk Avrupa zaferini elde etti. Temsilcimiz, bu skorla puanını 5'e çıkardı ve moral kazandı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e karşı oynadı. İlk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde 6 puanda kaldı. Bu mağlubiyet, Beşiktaş’ın grup aşamasındaki ilerleyişini zora soktu.

Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi

Türk takımlarının Avrupa’daki performansları, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimizi etkiledi. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından Türkiye, 40 bin 100 puanla 10. sıradaki yerini korudu. İlk 10 sırada yer almak, Avrupa'daki temsil hakkımız açısından kritik önem taşıyor.
UEFA Ülke Puanı Sıralaması:
1.
Portekiz: 56.691
2.
Belçika: 50.200
3.
Çekya: 41.850
4.
Türkiye: 40.100

Türk takımları i̇çin kritik dönem

UEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin kalan maçları, ülke sıralamasındaki geleceğimizi belirleyecek. İlk 10’da kalmak, Avrupa kupalarındaki takım sayımızı korumak adına hayati önem taşıyor. Taraftarlar, temsilcilerimizin bu kritik süreçte daha başarılı sonuçlar almasını umut ediyor.
Halil Umut Meler - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
SPOR
Suudi Arabistan'dan hakem Halil Umut Meler’e yasak: 'Bir daha ülkeye gelmeyecek'
10 Aralık, 08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала