https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/turkiye-kritik-esikte-uefa-ulke-puanlari-listesi-guncellendi-en-net-tablo-ortaya-cikti-1091478051.html

Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı

Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir, UEFA maçlarında sahne aldı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T06:47+0300

2024-12-13T06:47+0300

2024-12-13T06:47+0300

spor

kadıköy

başakşehir

portekiz

uefa

beşiktaş

fenerbahçe

galatasaray

galatasaray sk

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, Kadıköy’de oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puanda kaldı ve gruptan çıkma mücadelesinde avantaj kaybetti.Galatasaray uzatmalarda puan kaybettiUEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray, Malmö deplasmanında mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, grup aşamasındaki toplam puanını 12'ye yükseltti ve liderlik iddiasını sürdürdü.Başakşehir Konferans Ligi'nde i̇lk galibiyetini aldıBaşakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Almanya temsilcisi Heidenheim’i konuk etti. 3-1'lik net bir galibiyet alan turuncu-lacivertliler, bu sezonki ilk Avrupa zaferini elde etti. Temsilcimiz, bu skorla puanını 5'e çıkardı ve moral kazandı.Beşiktaş, Bodo/Glimt'e yenildiBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e karşı oynadı. İlk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde 6 puanda kaldı. Bu mağlubiyet, Beşiktaş’ın grup aşamasındaki ilerleyişini zora soktu.Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendiTürk takımlarının Avrupa’daki performansları, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimizi etkiledi. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından Türkiye, 40 bin 100 puanla 10. sıradaki yerini korudu. İlk 10 sırada yer almak, Avrupa'daki temsil hakkımız açısından kritik önem taşıyor.UEFA Ülke Puanı Sıralaması:Türk takımları i̇çin kritik dönemUEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin kalan maçları, ülke sıralamasındaki geleceğimizi belirleyecek. İlk 10’da kalmak, Avrupa kupalarındaki takım sayımızı korumak adına hayati önem taşıyor. Taraftarlar, temsilcilerimizin bu kritik süreçte daha başarılı sonuçlar almasını umut ediyor.

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kadıköy

başakşehir

portekiz

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