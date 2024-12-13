https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/turkiye-kritik-esikte-uefa-ulke-puanlari-listesi-guncellendi-en-net-tablo-ortaya-cikti-1091478051.html
Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı
Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir, UEFA maçlarında sahne aldı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri... 13.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-13T06:47+0300
2024-12-13T06:47+0300
2024-12-13T06:47+0300
spor
kadıköy
başakşehir
portekiz
uefa
beşiktaş
fenerbahçe
galatasaray
galatasaray sk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_0:9:496:288_1920x0_80_0_0_48598483baac26acf0a3e4f2e5dca74e.jpg
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, Kadıköy’de oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puanda kaldı ve gruptan çıkma mücadelesinde avantaj kaybetti.Galatasaray uzatmalarda puan kaybettiUEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray, Malmö deplasmanında mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, grup aşamasındaki toplam puanını 12'ye yükseltti ve liderlik iddiasını sürdürdü.Başakşehir Konferans Ligi'nde i̇lk galibiyetini aldıBaşakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Almanya temsilcisi Heidenheim’i konuk etti. 3-1'lik net bir galibiyet alan turuncu-lacivertliler, bu sezonki ilk Avrupa zaferini elde etti. Temsilcimiz, bu skorla puanını 5'e çıkardı ve moral kazandı.Beşiktaş, Bodo/Glimt'e yenildiBeşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e karşı oynadı. İlk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde 6 puanda kaldı. Bu mağlubiyet, Beşiktaş’ın grup aşamasındaki ilerleyişini zora soktu.Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendiTürk takımlarının Avrupa’daki performansları, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimizi etkiledi. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından Türkiye, 40 bin 100 puanla 10. sıradaki yerini korudu. İlk 10 sırada yer almak, Avrupa'daki temsil hakkımız açısından kritik önem taşıyor.UEFA Ülke Puanı Sıralaması:Türk takımları i̇çin kritik dönemUEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin kalan maçları, ülke sıralamasındaki geleceğimizi belirleyecek. İlk 10’da kalmak, Avrupa kupalarındaki takım sayımızı korumak adına hayati önem taşıyor. Taraftarlar, temsilcilerimizin bu kritik süreçte daha başarılı sonuçlar almasını umut ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/suudi-arabistandan-hakem-halil-umut-melere-yasak-bir-daha-ulkeye-gelmeyecek-1091346143.html
kadıköy
başakşehir
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088792534_49:0:449:300_1920x0_80_0_0_6d8a1128026f6fe16d5ed4a5c7be2ee4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor
Türkiye kritik eşikte: UEFA ülke puanları listesi güncellendi, en net tablo ortaya çıktı
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir, UEFA maçlarında sahne aldı. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri güncellendi. Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar, sıralamada kritik bir eşikte olduğumuzu gösteriyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, Kadıköy’de oynanan mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu yenilgiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 8 puanda kaldı ve gruptan çıkma mücadelesinde avantaj kaybetti.
Galatasaray uzatmalarda puan kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alan bir diğer temsilcimiz Galatasaray, Malmö deplasmanında mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray, grup aşamasındaki toplam puanını 12'ye yükseltti ve liderlik iddiasını sürdürdü.
Başakşehir Konferans Ligi'nde i̇lk galibiyetini aldı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nde Almanya temsilcisi Heidenheim’i konuk etti. 3-1'lik net bir galibiyet alan turuncu-lacivertliler, bu sezonki ilk Avrupa zaferini elde etti. Temsilcimiz, bu skorla puanını 5'e çıkardı ve moral kazandı.
Beşiktaş, Bodo/Glimt'e yenildi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e karşı oynadı. İlk yarıda öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi’nde 6 puanda kaldı. Bu mağlubiyet, Beşiktaş’ın grup aşamasındaki ilerleyişini zora soktu.
Türkiye'nin UEFA ülke puanı güncellendi
Türk takımlarının Avrupa’daki performansları, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerimizi etkiledi. Temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından Türkiye, 40 bin 100 puanla 10. sıradaki yerini korudu. İlk 10 sırada yer almak, Avrupa'daki temsil hakkımız açısından kritik önem taşıyor.
UEFA Ülke Puanı Sıralaması:
Türk takımları i̇çin kritik dönem
UEFA organizasyonlarında temsilcilerimizin kalan maçları, ülke sıralamasındaki geleceğimizi belirleyecek. İlk 10’da kalmak, Avrupa kupalarındaki takım sayımızı korumak adına hayati önem taşıyor. Taraftarlar, temsilcilerimizin bu kritik süreçte daha başarılı sonuçlar almasını umut ediyor.