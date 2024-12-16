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Fırtına somon kafesini parçaladı: Balıkçılar dereye koştu
Fırtına somon kafesini parçaladı: Balıkçılar dereye koştu
Sputnik Türkiye
Artvin'de fırtına nedeniyle denizde bulunan somon kafesi yırtılınca balıklar akıntıyla birlikte derelere taşındı. Duyan vatandaşlar ise oltalarıyla birlikte... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:31+0300
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yaşam
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hopa
somon balığı
somon yetiştiriciliği
somon çiftlikleri
deniz somonu
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Artvin Hopa'da etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi büyük hasar aldı. Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı. Balıkları görenler ise oltalarını alarak somon avlamak için derelere akın etti. Çuvalla balık yakaladılarBalık kafesinin yırtıldığını duyunca Yusuefeli'nden Hopa'ya geldiğini anlatan Erol Doğancıl, “Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum. Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var” dedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren derede avlanan Cemil Apaydın ise “Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür” ifadelerini kullandı. İhsan Ünal da yaşananları, “Somon çiftliklerinden patlayan kafeslerle derelerimize bol miktarda balık geldi. Biz de fırsatı değerlendirerek balık tuttuk. Verimli bir av oldu” sözleriyle değerlendirdi.Balıkçılardan Özkan Mertkaya ise “Fırtına nedeniyle denizdeki kafesler patladı, balıklar derelere akın etti. Olta balıkçıları buraya geldi. Hepimiz güzel bir av süreci geçirdik” diye konuştu.
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artvin, hopa, somon balığı, somon yetiştiriciliği, somon çiftlikleri, deniz somonu
artvin, hopa, somon balığı, somon yetiştiriciliği, somon çiftlikleri, deniz somonu

Fırtına somon kafesini parçaladı: Balıkçılar dereye koştu

11:31 16.12.2024
Artvin
Artvin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Artvin'de fırtına nedeniyle denizde bulunan somon kafesi yırtılınca balıklar akıntıyla birlikte derelere taşındı. Duyan vatandaşlar ise oltalarıyla birlikte derelere akın etti.
Artvin Hopa'da etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi büyük hasar aldı. Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı. Balıkları görenler ise oltalarını alarak somon avlamak için derelere akın etti.
Artvin
Artvin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
Artvin

Çuvalla balık yakaladılar

Balık kafesinin yırtıldığını duyunca Yusuefeli'nden Hopa'ya geldiğini anlatan Erol Doğancıl, “Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum. Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var” dedi.
Artvin
Artvin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
Artvin
Sabahın erken saatlerinden itibaren derede avlanan Cemil Apaydın ise “Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür” ifadelerini kullandı. İhsan Ünal da yaşananları, “Somon çiftliklerinden patlayan kafeslerle derelerimize bol miktarda balık geldi. Biz de fırsatı değerlendirerek balık tuttuk. Verimli bir av oldu” sözleriyle değerlendirdi.
Balıkçılardan Özkan Mertkaya ise “Fırtına nedeniyle denizdeki kafesler patladı, balıklar derelere akın etti. Olta balıkçıları buraya geldi. Hepimiz güzel bir av süreci geçirdik” diye konuştu.
Karanlık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
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