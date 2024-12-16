https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/firtina-somon-kafesini-parcaladi-balikcilar-dereye-kostu-1091593493.html

Fırtına somon kafesini parçaladı: Balıkçılar dereye koştu

Fırtına somon kafesini parçaladı: Balıkçılar dereye koştu

Sputnik Türkiye

Artvin'de fırtına nedeniyle denizde bulunan somon kafesi yırtılınca balıklar akıntıyla birlikte derelere taşındı. Duyan vatandaşlar ise oltalarıyla birlikte... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T11:31+0300

2024-12-16T11:31+0300

2024-12-16T11:31+0300

yaşam

artvin

hopa

somon balığı

somon yetiştiriciliği

somon çiftlikleri

deniz somonu

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Artvin Hopa'da etkili olan fırtına nedeniyle denizdeki Türk somonu üretimi yapan bir firmaya ait balık kafesi büyük hasar aldı. Kafesin yırtılmasıyla içerideki binlerce somon balığı denize karıştı ve akıntıyla Arhavi'deki Kapisre ile Hopa'daki Sundura derelerine ulaştı. Balıkları görenler ise oltalarını alarak somon avlamak için derelere akın etti. Çuvalla balık yakaladılarBalık kafesinin yırtıldığını duyunca Yusuefeli'nden Hopa'ya geldiğini anlatan Erol Doğancıl, “Akşam haberlerde balık kafesinin yırtıldığını duydum. Sabah erkenden buraya geldim. Burası şu an tam bir ana baba günü. Herkes dere ve deniz kenarında. Şimdiye kadar 12 balık tuttum. Çuvallarla balık taşıyanlar bile var” dedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren derede avlanan Cemil Apaydın ise “Kafesin patladığını duydum. Sabahtan beri buradayım, ama sadece bir tane yakalayabildim. Ona da şükür” ifadelerini kullandı. İhsan Ünal da yaşananları, “Somon çiftliklerinden patlayan kafeslerle derelerimize bol miktarda balık geldi. Biz de fırsatı değerlendirerek balık tuttuk. Verimli bir av oldu” sözleriyle değerlendirdi.Balıkçılardan Özkan Mertkaya ise “Fırtına nedeniyle denizdeki kafesler patladı, balıklar derelere akın etti. Olta balıkçıları buraya geldi. Hepimiz güzel bir av süreci geçirdik” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uzayli-benzeri-bir-derin-deniz-yirticisi-kesfetti-kod-adi-karanlik-1091425193.html

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artvin, hopa, somon balığı, somon yetiştiriciliği, somon çiftlikleri, deniz somonu