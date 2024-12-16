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Fiyatı gram altına yaklaştı: Kış aylarının vazgeçilmezi 'ıhlamur'un fiyatı el yakıyor
Fiyatı gram altına yaklaştı: Kış aylarının vazgeçilmezi 'ıhlamur'un fiyatı el yakıyor
Sputnik Türkiye
Havaların soğumasıyla birlikte kullanımı artan ıhlamurun kilosu 2 bin 500 liraya yaklaştı. Ihlamur geçen sene 600 liraya satılıyordu. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T15:27+0300
2024-12-16T15:30+0300
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Kış aylarında en çok tüketilen içecekler arasında yer alan ıhlamur fiyatları el yakıyor. Kilosu 2 bin 500 liraya yaklaşan ıhlamur ne işe yarar? Ihlamurun faydaları neler? Ihlamur hangi rahatsızlıklara iyi gelir?Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan ıhlamur, bu yıl geçen seneye oranla daha az bulunuyor. Piyasada ıhlamurun az olması ise fiyatlara olumsuz yansıdı. Geçen yıl kilosu 600 TL olan ıhlamur, bu yıl 2 bin 500 TL'den satılıyor. Aktarlar, fiyatlar yüksek olsa da vatandaşların 50 gram ve 100 gram halinde ıhlamura rağbet gösterdiğini ifade etti.Fiyatı 2 bin 500 liraya çıktıFiyatların yüksek olmasına rağmen ıhlamur satışlarının devam ettiğine değinen aktar Murat Amanvermez, “Ihlamur fiyatları yüksek olsa da havalar soğuk olduğu için satılıyor. Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az. Bundan dolayı da ıhlamur fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor. Ihlamur fiyatları çeşidine göre bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar en çok 50 gram ya da 100 gram satın alıyor. 50 gramdan 5 porsiyon, 100 gramdan 10 porsiyon ıhlamur çıkıyor. İnsanlar fiyatlardan şikayetçi ama bütçelerine göre az miktarda alıyorlar” dedi.Kış çaylarına da ilgi arttıIhlamurun fiyatı nedeniyle vatandaşların uygun olan diğer kış çaylarını da tükettiğini belirten Amanvermez, “Ihlamurdaki pahalılık nedeniyle insanlar diğer kış çaylarına da rağbet gösteriyor. Çünkü diğer kış çayları ıhlamurdan daha ucuz. Bu nedenle hatmi çiçeği, karabaş, yasemin, adaçayı, papatya ve melisaya da ilgi arttı. En çok 100 gramı 30 TL’den satılan adaçayı tüketiliyor” diye konuştu.Kış çaylarının fiyatları Aktar tezgahlarında adaçayının kilosu 300 TL, karabaşın kilosu 600 TL, kuşburnunun kilosu 250 TL, papatyanın kilosu 600 TL, yaseminin kilosu 850 TL, hatmi çiçeğinin kilosu da 600 TL’den alıcı buluyor.Ihlamur ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?Çiçeklerinin kaynatılıp süzüldükten sonra tüketilmesiyle elde edilen ıhlamur çayı, hazımsızlık, düzensiz kalp atışı ve kaygıyı gidermek için kullanılır. Ihlamur içerisindeki güçlü antioksidan olan flavonoid, terlemeye etki ettiğinden toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ihlamur, aynı zamanda soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıklarına, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir. Ihlamur içerisinde yer alan bileşikler, uykuya yol açarak kişinin rahat ve derin uyumasına yardımcı olur. Sinir sisteminin baskılanmasını sağlayarak uykuya dalmayı kolaylaştırır. Ihlamurun vücuttan tuz ve suda atılımını sağlayan diüretik etkisi söz konusudur. Artrit ve gut gibi gerilim tipi baş ağrılarından ve diğer iltihaplı durumlardan muzdarip olanlar için ıhlamur çayı bu ağrılı semptomları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.
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ıhlamur ne işe yarar, ıhlamurun faydaları, ıhlamur neye iyi gelir, ıhlamur fiyatları, ıhlamur gribe iyi gelir mi,
ıhlamur ne işe yarar, ıhlamurun faydaları, ıhlamur neye iyi gelir, ıhlamur fiyatları, ıhlamur gribe iyi gelir mi,

Fiyatı gram altına yaklaştı: Kış aylarının vazgeçilmezi 'ıhlamur'un fiyatı el yakıyor

15:27 16.12.2024 (güncellendi: 15:30 16.12.2024)
© FlickrBitki çayı
Bitki çayı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Flickr
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Havaların soğumasıyla birlikte kullanımı artan ıhlamurun kilosu 2 bin 500 liraya yaklaştı. Ihlamur geçen sene 600 liraya satılıyordu.
Kış aylarında en çok tüketilen içecekler arasında yer alan ıhlamur fiyatları el yakıyor. Kilosu 2 bin 500 liraya yaklaşan ıhlamur ne işe yarar? Ihlamurun faydaları neler? Ihlamur hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan ıhlamur, bu yıl geçen seneye oranla daha az bulunuyor. Piyasada ıhlamurun az olması ise fiyatlara olumsuz yansıdı. Geçen yıl kilosu 600 TL olan ıhlamur, bu yıl 2 bin 500 TL'den satılıyor. Aktarlar, fiyatlar yüksek olsa da vatandaşların 50 gram ve 100 gram halinde ıhlamura rağbet gösterdiğini ifade etti.

Fiyatı 2 bin 500 liraya çıktı

ıhlamur
ıhlamur - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
ıhlamur
Fiyatların yüksek olmasına rağmen ıhlamur satışlarının devam ettiğine değinen aktar Murat Amanvermez, “Ihlamur fiyatları yüksek olsa da havalar soğuk olduğu için satılıyor. Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az. Bundan dolayı da ıhlamur fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor. Ihlamur fiyatları çeşidine göre bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Vatandaşlar en çok 50 gram ya da 100 gram satın alıyor. 50 gramdan 5 porsiyon, 100 gramdan 10 porsiyon ıhlamur çıkıyor. İnsanlar fiyatlardan şikayetçi ama bütçelerine göre az miktarda alıyorlar” dedi.

Kış çaylarına da ilgi arttı

Ihlamurun fiyatı nedeniyle vatandaşların uygun olan diğer kış çaylarını da tükettiğini belirten Amanvermez, “Ihlamurdaki pahalılık nedeniyle insanlar diğer kış çaylarına da rağbet gösteriyor. Çünkü diğer kış çayları ıhlamurdan daha ucuz. Bu nedenle hatmi çiçeği, karabaş, yasemin, adaçayı, papatya ve melisaya da ilgi arttı. En çok 100 gramı 30 TL’den satılan adaçayı tüketiliyor” diye konuştu.

Kış çaylarının fiyatları

Aktar tezgahlarında adaçayının kilosu 300 TL, karabaşın kilosu 600 TL, kuşburnunun kilosu 250 TL, papatyanın kilosu 600 TL, yaseminin kilosu 850 TL, hatmi çiçeğinin kilosu da 600 TL’den alıcı buluyor.

Ihlamur ne işe yarar? Hangi rahatsızlıklara iyi gelir?

Çiçeklerinin kaynatılıp süzüldükten sonra tüketilmesiyle elde edilen ıhlamur çayı, hazımsızlık, düzensiz kalp atışı ve kaygıyı gidermek için kullanılır. Ihlamur içerisindeki güçlü antioksidan olan flavonoid, terlemeye etki ettiğinden toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ihlamur, aynı zamanda soğuk algınlığı ve solunum yolu hastalıklarına, boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelir.
Ihlamur içerisinde yer alan bileşikler, uykuya yol açarak kişinin rahat ve derin uyumasına yardımcı olur. Sinir sisteminin baskılanmasını sağlayarak uykuya dalmayı kolaylaştırır.
Ihlamurun vücuttan tuz ve suda atılımını sağlayan diüretik etkisi söz konusudur. Artrit ve gut gibi gerilim tipi baş ağrılarından ve diğer iltihaplı durumlardan muzdarip olanlar için ıhlamur çayı bu ağrılı semptomları ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.
Bitki çayı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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Bitki çayı deyip geçmeyin: Hangi bitki çayı hangi rahatsızlığa iyi gelir? Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?
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