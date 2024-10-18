https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bitki-cayi-deyip-gecmeyin-hangi-bitki-cayi-hangi-rahatsizliga-iyi-gelir-bitki-cayi-kullanirken-neye-1089384414.html

Bitki çayı deyip geçmeyin: Hangi bitki çayı hangi rahatsızlığa iyi gelir? Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?

Bitki çayı deyip geçmeyin: Hangi bitki çayı hangi rahatsızlığa iyi gelir? Bitki çayı kullanırken neye dikkat edilmeli?

Sputnik Türkiye

Havaların soğumasıyla birlikte kış çaylarının tüketimi de artıyor. Uzmanlar ise sorgusuz sualsiz rastgele ve ölçüsüz olarak kullanılan bitki çaylarının... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T13:29+0300

2024-10-18T13:29+0300

2024-10-18T13:46+0300

yaşam

grip

soğuk algınlığı

solunum yolu rahatsızlıkları

üst solunum yolu

ıhlamur

zencefil

meyan kökü

kekik

zerdeçal

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Soğuk algınlığının yaygın olduğu kış aylarında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini kısaltmaya veya semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek kış çaylarının tüketimi oldukça yaygın. Soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu olması açısından kışın tercih edilen bitkilerden ekinezyayı öneren uzmanlar, antioksidan, antiviral ve kardiyovasküler faydalar sunan hibiscusun yüksek düzeyde demir ve C Vitamini içerdiği için kışın tercih edilen bitkilerden olduğuna dikkat çekiyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Program Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, hangi rahatsızlıklarda bitçi çaylarının etkili olabileceğini, bitki çayları tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktaları Sputnik'e anlattı.Ekinezya, grip ve soğuk algınlığına karşı korurSoğuk algınlığının yaygın olduğu kış aylarında özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini kısaltmaya veya semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek kış çaylarının tüketiminin yaygın olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, “Bu bitkilerden kışın en yaygın kullanılanlarından örneğin ekinezya; bağışıklık fonksiyonunu güçlendirme ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının şiddetini ve süresini azaltma potansiyeli ile soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu olması açısından kışın tercih edilen bitkilerdendir.” dedi.Öksürüğü karşı mürver, hibiscus ve kuşburnu desteğiSolunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek ve potansiyel olarak antiinflamatuar ve antiviral etkilere sahip bir bitki olan mürver bitkisinin çiçek ve meyveleri bronşit, öksürük ve ateş tedavisinde, ayrıca balgam söktürücü olarak kullanıldığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, şöyle devam etti:Kuru öksürüğe meyan kökü, boğaz ağrısına da kekikBoğaz ağrısı ve kuru öksürük de en çok şikayet edilen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Peki bu şikayetlerde kullanılabilecek bitkiler hangileridir sorusuna ise Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman şu yanıtı verdi: Ihlamurun ateşli durumlarda terlemeyi teşvik edici, kuru öksürükte rahatlatıcı ve göğüs yumuşatıcı olarak kışın tercih edildiğini kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, kekiğin ise solunum yolu enfeksiyonlarında faydalanılabilecek, boğaz ağrısı, göğüs ağrısı ve öksürükleri hafiflettiği bilinen güçlü antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip bir bitki olduğunu da dile getirdi. Kaman, zerdeçalın bağışıklık sistemini güçlendirebilen antioksidanlar sebebiyle soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olabilecek bir bitki olduğunu, zencefilin de bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilecek antimikrobiyal özellikler içeren soğuk algınlığı ve öksürükte kullanılabildiğini anlattı. Karaciğer ve böbrek hasarı oluşabilir Dr. Öğr. Üyesi Kaman'ın dikkat çektiği en önemli noktalardan biri ise bitkisel çayların bazı kişilerde alerjik durumlara neden olabileceği. Bu noktada da uyarılarını şöyle sıraladı: Düzenli ilaç kullanıyorsanız bu noktalara dikkat Örneğin, hipertansif hastalarda ve hipertansiyonu olan diyabetik hastalarda, ebegümeci çayının kan basıncını düşürdüğünün gösterildiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kaman, şöyle devam etti:Açıkta satılan, etiketi olmayan, nasıl kurutulup saklandığını bilmediğiniz bitkileri almayınBitkisel çayların, anti inflamatuar ve antioksidan özellikler gibi potansiyel olarak sağlığa fayda sağlayan biyoaktif bileşikler içerebildiğini de kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Kaman, ancak bu bileşiklerin gücü ve etkinliğinin, bitki bileşenlerine, saflığa, doza, hazırlama yöntemine, saklama süresi ve koşullarına bağlı olarak değişebildiğini belirtti.Piyasada kış çayı olarak çok sayıda karışım çayın olduğunu ancak içinde yer alan bitkilerin etiketinde belirtilen bitkilerden farklı olabileceği gibi aynı bitkinin güvenli olmayan farklı bir türünün de olabileceğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kaman, sözlerini şöyle tamamladı:

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