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Fenerbahçe maçı sonrası Başakşehirli Ba'dan özür
Fenerbahçe maçı sonrası Başakşehirli Ba'dan özür
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe ile karşılaşmasında kırmızı kart gören RAMS Başakşehir oyuncusu Ousseynou Ba, Karşı takımın oyuncusu Edin Dzeko ile takım arkadaşlarından özür... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
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spor
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rams başakşehir
başakşehir
fenerbahçe
ousseynou ba
özür
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir Fenerbahçe'ye 3-1 yendi. Karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ousseynou Ba faul yaptığı sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür dileyen bir mesaj yayınladı.Ba, sosyal medya hesabından paylaştığı özür mesajında şu ifadelere yer verdi:
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Fenerbahçe maçı sonrası Başakşehirli Ba'dan özür

00:31 16.12.2024 (güncellendi: 00:34 16.12.2024)
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya Ousseynou Ba
 Ousseynou Ba - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe ile karşılaşmasında kırmızı kart gören RAMS Başakşehir oyuncusu Ousseynou Ba, Karşı takımın oyuncusu Edin Dzeko ile takım arkadaşlarından özür diledi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir Fenerbahçe'ye 3-1 yendi. Karşılaşmada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Ousseynou Ba faul yaptığı sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko ve takım arkadaşlarından özür dileyen bir mesaj yayınladı.
Ba, sosyal medya hesabından paylaştığı özür mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada kırmızı kartla sonuçlanan pozisyon nedeniyle üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Oyunun temposu ve stadyumun atmosferinin de etkisi ile ne yazık ki kabul edilemez bir davranışta bulundum. Bu sebeple başta faule maruz kalan rakip oyuncu Edin Dzeko olmak üzere sahada eksik bıraktığım tüm takım arkadaşlarımdan ve Başakşehir camiasından özür dilerim."

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