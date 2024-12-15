https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/fenerbahce-basaksehir-macinda-ilk-devre-sona-erdi--1091562035.html

Fenerbahçe-Başakşehir maçında ilk devre sona erdi

Fenerbahçe-Başakşehir maçında ilk devre sona erdi

Sputnik Türkiye

Zirve takibini sürdürmek isteyen Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

başakşehir

trendyol süper lig

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Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)22. dakikada Kostic’in sol taraftan ortasında Dzeko’nun ön kale direği önünden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.26. dakikada Osayi Samuel’in pasında Dzeko’nun ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi.27. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda uzak kale direğine de çarpan top auta gitti.38. dakikada İrfan’ın sağ taraftan ortasında arka direkte Çağlar’ın kafa vuruşunda kaleci Deniz topu kornere çeldi.42. dakikada Szymanski’nin pasında ceza sahası çizgisi üzeri sol çaprazdan Dzeko’nun vuruşunda kaleci Deniz’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. 1-045+2. dakikada hakem Ozan Ergün VAR’dan gelen uyarı sonrası Dzeko ile Ba arasındaki pozisyonu izleyerek Ba’ya kırmızı kart gösterdi.

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