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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/emekli-maas-zammi-belli-oluyor-en-dusuk-emekli-maasi-kac-tl-olacak-sgk-4a-4b-4c-zam-hesaplama-1091590549.html
Emekli maaş zammı belli oluyor: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Emekli maaş zammı belli oluyor: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?
Sputnik Türkiye
Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük bir merakla bekleniyor. Peki, ocak ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? 2025 yılı için en... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:30+0300
2024-12-16T11:30+0300
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Yeni yıl yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte gözler, yılın son enflasyon oranına çevrildi.Emekli maaşları ne kadar olacak?Emekliler, maaş hesaplamalarında dikkate alınacak enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından izliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Peki, Ocak 2025’te emekli maaşlarında nasıl bir artış bekleniyor? Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 44 seviyesinde gerçekleşirse, temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak.Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında 6 aylık enflasyon oranına göre, yani yüzde 15,45 zam alacak. 2024 yılında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artış yapıldı.6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.Emekliye zamda iki senaryoYüzde 44 enflasyon ile ilk tahmin:- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 44- Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 15.45- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95- Memur-emeklisi: Yüzde 11.25- En düşük memur maaşı: 43.616 TL- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL- En düşük taban maaş: 14.431 TLYüzde 46 artış ile yeni maaş tablosu:- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 46-Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 17.05- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 17.05- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 6.41- Memur-emeklisi: -Yüzde 12.79- En düşük memur maaşı: 44.220 TL- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL- En düşük taban maaş: 14.631 TLSGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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emekli maaş zammı, en düşük emekli maaşı kaç tl olacak?, sgk 4a, 4b, 4c zam hesaplama
emekli maaş zammı, en düşük emekli maaşı kaç tl olacak?, sgk 4a, 4b, 4c zam hesaplama

Emekli maaş zammı belli oluyor: En düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

11:30 16.12.2024
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Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam oranı büyük bir merakla bekleniyor. Peki, ocak ayında maaşlara ne kadar zam yapılacak? 2025 yılı için en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yıl yaklaşırken, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları kamuoyunda en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte gözler, yılın son enflasyon oranına çevrildi.

Emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekliler, maaş hesaplamalarında dikkate alınacak enflasyon farkı ve zam oranlarını yakından izliyor. Geçtiğimiz temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye çıkarılmıştı. Peki, Ocak 2025’te emekli maaşlarında nasıl bir artış bekleniyor?
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44 olarak güncelledi. Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 44 seviyesinde gerçekleşirse, temmuz-aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı yüzde 15,45 olacak.
Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ocak ayında 6 aylık enflasyon oranına göre, yani yüzde 15,45 zam alacak. 2024 yılında ise SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında artış yapıldı.

6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Emekliye zamda iki senaryo

Yüzde 44 enflasyon ile ilk tahmin:
- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 44
- Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 15.45
- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 15.45
- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 4.95
- Memur-emeklisi: Yüzde 11.25
- En düşük memur maaşı: 43.616 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.566 TL
- En düşük taban maaş: 14.431 TL
Yüzde 46 artış ile yeni maaş tablosu:
- 2024 enflasyonu tahmini: Yüzde 46
-Temmuz-Aralık enflasyonu: Yüzde 17.05
- SSK ve Bağ-Kur: Yüzde 17.05
- Memur-emeklisi farkı: Yüzde 6.41
- Memur-emeklisi: -Yüzde 12.79
- En düşük memur maaşı: 44.220 TL
- En düşük memur emeklisi aylığı: 19.837 TL
- En düşük taban maaş: 14.631 TL

SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama tablosu

4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ
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