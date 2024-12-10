https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/disisleri-bakani-hakan-fidan-suriyeyi-yakindan-takip-ediyoruz-1091381460.html

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi yakından takip ediyoruz

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan iç ve dış siyaset gelişmeleri hakkında değerlendirmelerde... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T23:01+0300

2024-12-10T23:01+0300

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suriye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda iç ve dış siyaset hakkında açıklamalarda bulundu.TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Günümüzde uluslararası sınamalar iç içe geçmiş durumda aynı zamanda birbirlerini tetiklemektedir. Bu durum söz konusu sınamaların bertaraf edilmesini daha da güçleştirmektedir. Bu sınamalara mukabele güçlü bir uluslararası yapılanma ve danışmayı gerekmektedir. Ancak maalesef uluslararası sistem bu sınamalara cevap vermekten uzaktır. Uluslararası normlar sürekli bir aşınma halindedir. Bu nedenle 2025 yılı uluslararası alanda belirsizliklerle dolu bir dönem olacaktır. Değerli milletvekilleri kırılgan bir coğrafyanın merkezinde olan ülkemizin müreffeh bir geleceğe sahip olması ancak ve ancak bu risklerin önceden doğu bir şekilde mücadelesiyle mümkün olur. Bu nedenle Türkiye bir yandan küresel dönüşümleri takip ederken bir yandan da milli çıkarları ve hedefleri doğrultusunda etkin, yönlendirici ve belirleyici bir dış politika izlemektedir'' açıklamasında bulundu.'En geniş diplomatik ağa sahip 3. ülke'Türkiye'nin dış politikadaki etkinliğinden bahseden Bakan Fidan ''Dışişleri Bakanlığımız milli güvenlik sistemimizin temel bir usulüdür. Dolayısıyla bakanlığımız köklü diplomasi geleneğinden aldığı güçle ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için yılmadan çalışmaktadır. Türkiye 261 temsilciliği ile en geniş diplomatik ağa sahip 3 ülke konumundadır. Geniş diplomatik ağımız bize ön alıcı politikalar izleme ve muhataplarımız nezdinde güçlü girişimler yapma imkanı sağlamaktadır. Ülkemiz sahadaki güçlü mevcudiyetinin yanı sıra taraflı platformlarda da etkin politikalar yürütmektedir. Ülkemizin yoğun girişimleri neticesinde Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği'ne Feridun Sinirlioğlu seçilmiştir. Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun değişik coğrafyalardan farklı stratejik çıkarları temsil eden 57 ülkenin oylamasıyla seçilmiş olması ülkemizin saygınlığına ve yürüttüğü dış politikaya güvenin önemli bir yansımasıdır'' dedi. 'Matruşka gibi oyun içinde oyun'Suriye gelişmeleri hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ''Suriye ve Suriye halkı 8 Aralık itibariyle yeni bir döneme girmiştir. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren 13 yıldır devletimiz bütün kurumlarıyla bu krizi çok yakından takip etmektedir. Malumunuz Suriye sadece Türkiye'nin komşusu olmakla kalmıyor, diğer ülkelerinde komşusu ve aynı zamanda küresel ve bölgesel hegemonyaların menfaat arayışında olduğu, düzen kurduğu, oyun kurduğu bir bölge haline gelmiştir. Adeta bir matruşka gibi oyun içinde oyunun düzenlendiği, herkesin farklı stratejik hesaplarının yapıldığı, bu stratejik çıkarların kimin ne zaman nerede işine yarayacağının belirlenmediği, belirsizlikle dolu farklı oyunların oynandığı bir coğrafyada Türkiye'nin 13 yıldır yürüttüğü stratejik sabırla, hikmetle, büyük bir azimle, dikkatle ördüğü politika bugün itibariyle başka bir noktaya evrilmiştir'' ifadesinde bulundu.Suriye hükümeti hakkında konuşan Bakan Fidan ''2016'dan itibaren Türkiye-Astana süreci ile çatışmaların durdurulması sağlanmıştır. Malumunuz hem önceki görevimde hem şimdiki görevimde sürecinde içinde bulundum. Fakat rejim yaratılan zamanda ülke sorunlarının çözümü için mücadele etmemiştir. Bakın 2016 yılında savaş durduruldu, muazzam bir zaman vardı. Bu zaman içerinde rejim kendi halkına demokratik, kuşatıcı bir anayasa, bir umut, bir altyapı verebilirdi. En azından bunun için bir çalışma yapabilirdi. O da olmadı. Ben bunu nasıl yapabilirim diye bizimle konuşma masalarında konuşabilirdi. Defalarca bir yerlere geldiğimiz anlar oldu. Hiçbirinde kendi halını tehdit etmek dışında bir yaklaşım görmedik. Bizim tek artımız vardı ülke olarak Her zaman iyi niyetimiz net samimi metodumuz da şeffaftı'' şeklinde konuştu.'Sadece ufak bir dokunuş bekliyordu'Sınır ötesi olayları hakkında konuşmasına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye hakkında şu ifadeleri kullandı:Meclis'te gerginlik yaşandıTBMM'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye hakkındaki konuşması sırasında bağıran bir milletvekili kısa süreli gerginliğe neden oldu. Bağıran milletvekiline seslenen Bakan Fidan ''Sizin için Suriye Kürtlerden Kürtler de PKK’dan ibaret'' dedi.

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