https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/disisleri-bakani-fidan-ab-dis-iliskiler-ve-guvenlik-politikasi-yuksek-temsilcisi-kallas-ile-gorustu-1091627521.html

Dışişleri Bakanı Fidan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T21:56+0300

2024-12-16T21:56+0300

2024-12-16T21:56+0300

dünya

telefon görüşmesi

kaja kallas

türkiye

dışişleri bakanlığı

suriye

ukrayna

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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suriye

ukrayna

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telefon görüşmesi, kaja kallas, türkiye, dışişleri bakanlığı, suriye, ukrayna