https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/disisleri-bakani-fidan-ab-dis-iliskiler-ve-guvenlik-politikasi-yuksek-temsilcisi-kallas-ile-gorustu-1091627521.html
Dışişleri Bakanı Fidan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T21:56+0300
2024-12-16T21:56+0300
2024-12-16T21:56+0300
dünya
telefon görüşmesi
kaja kallas
türkiye
dışişleri bakanlığı
suriye
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/trumptan-erdogan-ile-ilgili-aciklama-cok-iyi-anlastigim-biri-cok-guclu-bir-ordu-kurdu-1091626362.html
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telefon görüşmesi, kaja kallas, türkiye, dışişleri bakanlığı, suriye, ukrayna
telefon görüşmesi, kaja kallas, türkiye, dışişleri bakanlığı, suriye, ukrayna
Dışişleri Bakanı Fidan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye ve Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.