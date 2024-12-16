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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/denetim-sirasinda-envanterin-hatali-oldugu-anlasildi-abdnin-ukraynaya-javelin-teslimati-azaldi-1091575563.html
Denetim sırasında envanterin hatalı olduğu anlaşıldı: ABD’nin Ukrayna’ya Javelin teslimatı azaldı
Denetim sırasında envanterin hatalı olduğu anlaşıldı: ABD’nin Ukrayna’ya Javelin teslimatı azaldı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği son denetim sırasında Javelin tanksavar füzelerinin Kiev'e transferinden sonra yanlış envanter tutulduğunun tespit... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T10:16+0300
2024-12-16T10:24+0300
ukrayna krizi
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
pentagon
ukrayna
kiev
javelin
jassm
stinger füzesi
silah sevkiyatı
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Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) raporlarını inceledi.ABD, Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başlattığı günden itibaren birkaç ay içinde Kiev’e binlerce Javelin dahil büyük miktarda silah gönderdi. Pentagon'un raporuna göre, Kiev'e söz verilen bu türden tanksavar sistemlerinin sayısı Ağustos 2022 itibariyle 8 bin 500'ü aştı.Yanlış envanterPentagon'un Genel Müfettişlik Ofisi tarafından geçen hafta yayınlanan son denetim raporu, özel askeri hareketinin ilk günlerinde Ukrayna'ya silah sevkiyatının ne kadar kaotik olduğuna daha fazla ışık tuttu.Raporda, savunma malzemelerinin SCIP-EUM (Security Cooperation Information Portal - End-Use Monitoring) veri tabanındaki durum kontrol edildikten sonra, 2022'de Ukrayna'ya transferinden bu yana aralarında Javelin ve Stinger, malzemelerin yüzde 91’inin ilk veya yıllık envanterinin yapılmadığının tespit edildiği ifade edildi.Son kullanım denetimi kapsamına giren savunma kalemleri arasında AMRAAM, AIM-9X, JASSM, JSOW, Javelin, Stinger ve Gripstock füzeleri ve diğer silahlar yer alıyor.Pentagon raporuna göre, denetime tabi savunma malzemelerinin yaklaşık yüz 67'si, 2022 yılında Ukrayna'ya teslim edildi ve bunların kayıtları düzgün bir şekilde takip edilmedi ve izlenmedi.Öte yandan Javelin füzeleri dahil birçok silahın artık Ukrayna ordusunun elinde olmadığı kaydedilen rapora göre, transfer edilen silahların Ukrayna güçleri tarafından kaybedilmiş, imha edilmiş veya harcanmış olabileceğinden şüpheleniliyor.Ocak ayındaki önceki raporla karşılaştırıldığında, son denetim raporunda, envanter bilgisi olmayan Javelin füzelerinin sayısının yüzde 80 oranında azaldığı 2024'ün ilk çeyreğinde bir iyileşme olduğu kabul edildi.Teslimatlar 2022’te düşüşe geçtiDenetim raporu, Ukrayna'ya teslim edilen Javelin füzelerinin sayısının 31 Mart 2023'ten sonra keskin bir düşüş gösterdiğini ortaya koyarken, belirli sayılar gizli bilgi olarak atlandı.Raporlara göre, Pentagon 2022’de toplamda sadece 650 Javelin almayı planlarken alımları 7 bin 722’ye çıkardı. Bu sayı, Ukrayna ordusuna sağlanan füze sayısıyla örtüşüyor.Ancak 2023 ve 2024 bütçe raporları, ek Javelin alımlarındaki artışın önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor.Pentagon’un 2023’te satın aldığı toplam Javelin sayısı 2 bin 871, bu yıl da bin 161 olarak gerçekleşirken 2025 için bin 500’ü Ukrayna’ya gönderilmek üzere 2 bin 113 füzenin alınması önerildi.Pentagon bütçe raporlarına göre, 2022'den sonra ABD’nin Ukrayna'ya Javelin tedariki yüzde 70'ten fazla düşüş gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ukraynada-yok-edilen-yabanci-parali-asker-sayisi-aciklandi-1091571962.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, kiev, javelin, jassm, stinger füzesi, silah sevkiyatı
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), pentagon, ukrayna, kiev, javelin, jassm, stinger füzesi, silah sevkiyatı

Denetim sırasında envanterin hatalı olduğu anlaşıldı: ABD’nin Ukrayna’ya Javelin teslimatı azaldı

10:16 16.12.2024 (güncellendi: 10:24 16.12.2024)
© AP PhotoJavelin
Javelin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© AP Photo
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ABD Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği son denetim sırasında Javelin tanksavar füzelerinin Kiev'e transferinden sonra yanlış envanter tutulduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu füzelerin Ukrayna’ya teslimatının önemli ölçüde azaltıldığı öğrenildi.
Sputnik, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) raporlarını inceledi.
ABD, Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekat başlattığı günden itibaren birkaç ay içinde Kiev’e binlerce Javelin dahil büyük miktarda silah gönderdi. Pentagon'un raporuna göre, Kiev'e söz verilen bu türden tanksavar sistemlerinin sayısı Ağustos 2022 itibariyle 8 bin 500'ü aştı.

Yanlış envanter

Pentagon'un Genel Müfettişlik Ofisi tarafından geçen hafta yayınlanan son denetim raporu, özel askeri hareketinin ilk günlerinde Ukrayna'ya silah sevkiyatının ne kadar kaotik olduğuna daha fazla ışık tuttu.
Raporda, savunma malzemelerinin SCIP-EUM (Security Cooperation Information Portal - End-Use Monitoring) veri tabanındaki durum kontrol edildikten sonra, 2022'de Ukrayna'ya transferinden bu yana aralarında Javelin ve Stinger, malzemelerin yüzde 91’inin ilk veya yıllık envanterinin yapılmadığının tespit edildiği ifade edildi.
Son kullanım denetimi kapsamına giren savunma kalemleri arasında AMRAAM, AIM-9X, JASSM, JSOW, Javelin, Stinger ve Gripstock füzeleri ve diğer silahlar yer alıyor.
Pentagon raporuna göre, denetime tabi savunma malzemelerinin yaklaşık yüz 67'si, 2022 yılında Ukrayna'ya teslim edildi ve bunların kayıtları düzgün bir şekilde takip edilmedi ve izlenmedi.
Öte yandan Javelin füzeleri dahil birçok silahın artık Ukrayna ordusunun elinde olmadığı kaydedilen rapora göre, transfer edilen silahların Ukrayna güçleri tarafından kaybedilmiş, imha edilmiş veya harcanmış olabileceğinden şüpheleniliyor.
Ocak ayındaki önceki raporla karşılaştırıldığında, son denetim raporunda, envanter bilgisi olmayan Javelin füzelerinin sayısının yüzde 80 oranında azaldığı 2024'ün ilk çeyreğinde bir iyileşme olduğu kabul edildi.

Teslimatlar 2022’te düşüşe geçti

Denetim raporu, Ukrayna'ya teslim edilen Javelin füzelerinin sayısının 31 Mart 2023'ten sonra keskin bir düşüş gösterdiğini ortaya koyarken, belirli sayılar gizli bilgi olarak atlandı.
Raporlara göre, Pentagon 2022’de toplamda sadece 650 Javelin almayı planlarken alımları 7 bin 722’ye çıkardı. Bu sayı, Ukrayna ordusuna sağlanan füze sayısıyla örtüşüyor.
Ancak 2023 ve 2024 bütçe raporları, ek Javelin alımlarındaki artışın önemli ölçüde yavaşladığını gösteriyor.
Pentagon’un 2023’te satın aldığı toplam Javelin sayısı 2 bin 871, bu yıl da bin 161 olarak gerçekleşirken 2025 için bin 500’ü Ukrayna’ya gönderilmek üzere 2 bin 113 füzenin alınması önerildi.
Pentagon bütçe raporlarına göre, 2022'den sonra ABD’nin Ukrayna'ya Javelin tedariki yüzde 70'ten fazla düşüş gösterdi.
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