https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/corumda-18-lise-ogrencisi-hastanelik-oldu-1091622299.html

Çorum'da 18 lise öğrencisi hastanelik oldu

Çorum'da 18 lise öğrencisi hastanelik oldu

Sputnik Türkiye

Çorum'da Yerli Malı Haftası nedeniyle evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci hastanelik oldu. 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T17:31+0300

2024-12-16T17:31+0300

2024-12-16T17:31+0300

türkiye

çorum

gıda zehirlenmesi

hastane

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg

Çorum'da 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavileri başlatılırken sağlık durumlarının da iyi olduğu açıklandı.Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kantinde-noodle-yiyen-45-ogrenci-hastanelik-oldu-1091465555.html

türkiye

çorum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çorum, gıda zehirlenmesi, hastane