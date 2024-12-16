https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/corumda-18-lise-ogrencisi-hastanelik-oldu-1091622299.html
Çorum'da 18 lise öğrencisi hastanelik oldu
Çorum'da 18 lise öğrencisi hastanelik oldu
Sputnik Türkiye
Çorum'da Yerli Malı Haftası nedeniyle evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci hastanelik oldu. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T17:31+0300
2024-12-16T17:31+0300
2024-12-16T17:31+0300
türkiye
çorum
gıda zehirlenmesi
hastane
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Çorum'da 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavileri başlatılırken sağlık durumlarının da iyi olduğu açıklandı.Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kantinde-noodle-yiyen-45-ogrenci-hastanelik-oldu-1091465555.html
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çorum
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çorum, gıda zehirlenmesi, hastane
çorum, gıda zehirlenmesi, hastane
Çorum'da 18 lise öğrencisi hastanelik oldu
Çorum'da Yerli Malı Haftası nedeniyle evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci hastanelik oldu.
Çorum'da 18 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin tedavileri başlatılırken sağlık durumlarının da iyi olduğu açıklandı.
Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında evlerinden getirdikleri yiyecekleri yiyen 18 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Bulantı ve kusma şikayeti olan öğrenciler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldılar. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.