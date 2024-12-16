https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/cocuklara-kocalar-bakiyor-halisaha-maci-yapan-iddiali-kadinlar-salvarspora-meydan-okudu--1091601527.html

Çocuklara kocalar bakıyor: Halısaha maçı yapan iddialı kadınlar, Şalvarspor'a meydan okudu

Çocuklara kocalar bakıyor: Halısaha maçı yapan iddialı kadınlar, Şalvarspor'a meydan okudu

Sputnik Türkiye

Çoğunluğunu çiftçi ve ev hanımlarının oluşturduğu Alyazmaspor takımı, seyircilerin yoğun tezahüratları eşliğinde 'Köyün Arslanları' adlı rakibini 3-1 mağlup... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T12:16+0300

2024-12-16T12:16+0300

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Isparta'da Tarım İlçe Müdürlüğü'nde çalışan Semiha Gündüz'ün liderliğinde kurulan kadın futbol takımı Alyazmaspor, kısa sürede büyük bir ilgi topladı. Çoğunluğunu çiftçi ve ev hanımlarının oluşturduğu ilk başta eğlencesine oluşturulan takım, yakın zamanda yapılan maçta 'Köyün Arslanları' adlı takımını da yendi. Alyazmaspor, her hafta düzenli olarak antrenmanlarını sürdürürken, takımın en büyük destekçileri ise oyuncuların eşleri ve çocukları oldu.Takımın kaptanlığını yapan Semiha Gündüz, "Başta kendi aramızda eğlence amacıyla başladık. Ancak güzel tepkiler alınca bu işe daha çok önem verdik. Başlangıçta 10 kişiydik, şimdi sayımız 18 kişiye ulaştı. Bu sporu neden seçtiğimizi sorarsanız, eşlerimiz akşamları halı saha maçlarına gidiyordu. Biz de düşündük ve kendi aramızda, ‘Neden biz de gitmeyelim?' dedik. Bu kez biz onlara evde çocukları bırakıp halı sahaya gitmeye başladık. Çok da güzel oldu. Haftada iki gün antrenman yapıyoruz ve hedefimiz profesyonel bir takım olmak. En büyük hedeflerimizden biri Şalvarspor'la oynamak. Şalvarspor'u buraya maç yapmaya davet ediyoruz. Çok iddialıyız, onlara en az 7 gol atarız” şeklinde konuştu.Sosyal medyada yoğun ilgiAlyazmaspor'un sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi topladı. Taraftarlar, takımın maç günlerini merakla takip ederken, sponsor desteği de gelmeye başladı. Takımın adını ‘Alyazmalılar' olarak belirleyen oyuncular, rakip bulamadıkları için şimdilik ‘Yeşil' ve ‘Mavi' takım olmak üzere iki gruba ayrıldı. Yeşil takım ‘Alyazmalılar', mavi takım ise ‘Köyün Arslanları' adını taşıyor.'Bu takım iyi bir yere gelecek'Alyazmaspor'un önemli oyuncularından Ümmühan Çetin, “Denizli'den arkadaşlarımı desteklemek için geldim. Zaten hepsi benim çocukluk arkadaşlarım ve çok iyi bir takım. Hepsi de futbol oynamayı çok seviyor ve çocukluktan beri bu spora ilgililer. Hepsine tek tek başarılar diliyorum. Bu takımın iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.Çetin, aynı zamanda Galatasaraylı futbolculardan Victor Osimhen, Hakim Ziyech, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi isimlere göndermede bulunarak, “Victor Osimhen'e buradan mesaj göndermek istiyorum. Umarım Galatasaray'da kalıcı olur ve bu yıl beşinci yıldızı kazanmamıza katkı sağlar. Mauro Icardi'nin bir an önce iyileşmesini temenni ediyorum. Michy Batshuayi'nin ise takımdan ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca Hakim Ziyech'in de şutlarını acilen düzeltmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), halı saha, halı saha maçı, çocuk, kadın, istanbul