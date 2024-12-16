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Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut olarak bilinen... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:00+0300
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yaşam
ankaralı turgut
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Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.Cenazesi yarın defnedilecekKarataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.Ankaralı Turgut'un vasiyetiAnkaralı Turgut'un vefatının ardından yıllar önce verdiği bir röportajı ortya çıktı.Turgut, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html
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ankaralı turgut, kanser, vasiyet
ankaralı turgut, kanser, vasiyet

Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı

11:00 16.12.2024
© Fotoğraf : Twitter Ankaralı Turgut
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Uzun süredir kanserle mücadele eden ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Cenazesi yarın defnedilecek

Karataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.

Ankaralı Turgut'un vasiyeti

Ankaralı Turgut'un vefatının ardından yıllar önce verdiği bir röportajı ortya çıktı.
Turgut, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.
Ankaralı Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
TÜRKİYE
Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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