https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ankarali-turgutun-vasiyeti-ortaya-cikti-1091578383.html

Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı

Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Uzun süredir kanserle mücadele eden ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut olarak bilinen... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-16T11:00+0300

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yaşam

ankaralı turgut

kanser

vasiyet

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Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.Cenazesi yarın defnedilecekKarataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.Ankaralı Turgut'un vasiyetiAnkaralı Turgut'un vefatının ardından yıllar önce verdiği bir röportajı ortya çıktı.Turgut, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html

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ankaralı turgut, kanser, vasiyet