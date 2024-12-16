https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/ankarali-turgutun-vasiyeti-ortaya-cikti-1091578383.html
Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut olarak bilinen... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T11:00+0300
2024-12-16T11:00+0300
2024-12-16T11:00+0300
yaşam
ankaralı turgut
kanser
vasiyet
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Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.Cenazesi yarın defnedilecekKarataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.Ankaralı Turgut'un vasiyetiAnkaralı Turgut'un vefatının ardından yıllar önce verdiği bir röportajı ortya çıktı.Turgut, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/ankarali-turgut-olarak-bilinen-turgut-karatas-kanser-tedavisi-gordugu-hastanede-hayatini-kaybetti--1091550892.html
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ankaralı turgut, kanser, vasiyet
ankaralı turgut, kanser, vasiyet
Ankaralı Turgut'un vasiyeti ortaya çıktı
Uzun süredir kanserle mücadele eden ve şarkıcılık kariyeriyle tanınan Turgut Karataş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın vasiyeti ortaya çıktı.
Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süredir yaşam mücadelesi veren şarkıcı Turgut Karataş, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.
Cenazesi yarın defnedilecek
Karataş, mide rahatsızlığıyla gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenmişti ve geçtiğimiz ay entübe edilmişti. Edinilen bilgilere göre, ünlü şarkıcının cenazesinin yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
Ankaralı Turgut'un vasiyeti
Ankaralı Turgut'un vefatının ardından yıllar önce verdiği bir röportajı ortya çıktı.
Turgut, "Benim bu dünyada malım mülküm kalmadı. Sadece bu sazım var. Onu da Ankara'da bir müzeye koyarsanız sevinirim. Bu da size vasiyetimdir" demişti.