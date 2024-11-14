SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne: 'Üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat verilmesi iyi niyetli değil'
11:42 14.11.2024 (güncellendi: 12:23 14.11.2024)
© AA / İsmail KaplanAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
© AA / İsmail Kaplan
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SGK, belediyelerin sigorta prim borcu tahsilatı sürecinde kuruma yönelik eleştirilere karşı bir basın açıklaması yaparak "yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız. Üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat verilmesi iyi niyetli değil" dedi.
SGK, belediyelerin sigorta prim borcu tahsilatı sürecinde kuruma yönelik eleştirilere karşı bir basın açıklaması yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu belediyelere yönelik sigorta primi tahsilatı çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK’ya yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesi, yasal bir zorunluluk olup topladığımız bu prim gelirleri ile emeklilerimizin aylıklarını ödemekte, vatandaşlarımızın sağlık hizmeti giderlerini karşılamaktayız. SGK, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit bir tutum sergilemektedir. Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci “siyasi bir saldırı” olarak değerlendirilemez. Kurum olarak amacımız; birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir. Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK’ya olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ya olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024/Ağustos ayı itibarıyla 8.4 milyar TL’ye, 2024/Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir. Belediyenin 6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesine göre borçların tecili için yaptığı girişim, kanunda belirtilen şartları taşımaması nedeniyle kanunen geçersizdir. Söz konusu madde, mali açıdan zor durumda bulunan ve borcun vadesi bir yılı geçmemiş durumda olan mükelleflere istisnai olarak uygulanmakta olup, bugüne kadar deprem bölgesi belediyeleri dahil hiçbir belediyeye bu madde çerçevesinde bir tecil işlemi yapılmamıştır. 6183 sayılı Kanun’un 48. maddesi uyarınca tecil başvurusu yapabilmek için borcun %10’unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun %50’si oranında teminat gösterilmesi şartı vardır. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkuller üzerinde çok sayıda haciz bulunması nedeniyle bu varlıklar kanunen geçerli teminat olamamıştır. Dolayısıyla bu işlem geçersiz olmuş ve SGK Yönetim Kurulu’nda değerlendirilecek bir başvuru halini dahi alamamıştır. Kanuni şartların bilinmesine rağmen üzerinde hacizler olan gayrimenkullerin teminat olarak verilmesi iyi niyetli bir yaklaşımdan uzaktır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığına dair iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Mevzuatımızda ve borçların ödenme şekilleri arasında “rızaen anlaşma şekli” bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından bu yönde bir anlaşma da yapılmamıştır. SGK olarak yasal sorumluluğumuzu yerine getirmekle ilgili süreçlerin siyasi tartışmaların odağına çekilmesinden üzüntü duymaktayız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Yavaş-Işıkhan arasında Melih Gökçek tartışması
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8.5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi.
Yavaş "Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.” İddiasında bulunmuştur. Gerçek aşağıdaki gibi" diyerek şu bilgileri paylaştı:
Belediyelerdeki konser harcamaları tartışmaları nasıl çıktı?
Cumhuriyetin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e Ankara Büyükşehir Belediye tarafından 69 milyon lira verildiği iddia edilince tartışma başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamalar yaparak, iddianın araştırıldığını ve ödemenin durdurulduğunu söyledi. Daha sonra ayrıntılı açıklama yapan Yavaş, kendisini şöyle savundu:
"Ebru Gündeş'in kendi muvafakatıyla açıklıyoruz, kaşe bedeli zaten belli, ekibiyle beraber ödenen para 4 milyon 750 bin lira. Bunun içerisinde Ebru Gündeş kaşe bedelini almıştır. Bunu da açıklamamızı istedi. Kalkıp böyle 'Bir sanatçıya konser için şu kadar para ödendi' tamamı algı operasyonudur. Hak ediş ve genel kabul evraklarına göre 44 milyon 937 bin lira olarak faturalandırılmıştır. Kurulumda çalışan personel 90 kişi. Tek tek bunların sigorta girişlerini, bordrolarını istedim. Ayrıca teknik, ses, ışık ve led ekranda çalışan 56 kişi. 12 tır şehir dışından, 8 tır da Ankara'dan olmak üzere toplam 20 tır malzemeyle kurulum yapılmıştır. Kurulum ve sökümde günlük çalışan sayısı 146 kişi."