https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/belediye-duyurdu-1-ocakta-sokakta-sigara-icmek-yasaklanacak-1091627387.html

Belediye duyurdu: 1 Ocak'ta sokakta sigara içmek yasaklanacak

Belediye duyurdu: 1 Ocak'ta sokakta sigara içmek yasaklanacak

Sputnik Türkiye

İtalya'nın Milano şehri, 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacak. Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta... 16.12.2024, Sputnik Türkiye

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1 Ocak 2025 tarihinden itibaren İtalya'nın Milano şehrinde sokakta sigara içmek yasaklanacak.İtalya'nın ünlü şehirlerinden Milano'da belediye 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacak. Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta olması halinde bu yasağın geçerli olmayacağı ifade edildi. Yasağa uymayanlara ise 40 ile 240 euro arasında değişen para cezaları uygulanacağı açıklandı. Sigara yasağının 2021 yılından itibaren kademeli olarak hayata geçirilen bir dizi düzenlemenin parçası olduğu belirtildi. Önceki düzenlemelerle otobüs duraklarında, parklarda ve spor tesislerinde sigara içmek yasaklanmıştı. Yeni kurallar, kalabalık ve 10 metrelik güvenli mesafenin sağlanamadığı halka açık alanlarda sigara içmeyi kısıtlamayı hedefliyor.İtalyan Tütün Derneği, Milano Belediyesi'nin böyle bir yasağı uygulama yetkisi olmadığını ve bu tür bir müdahalenin ulusal düzeyde tartışılması gerektiğini savunarak düzenlemeyi mahkemeye taşıdı.

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