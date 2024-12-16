https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/belediye-duyurdu-1-ocakta-sokakta-sigara-icmek-yasaklanacak-1091627387.html
Belediye duyurdu: 1 Ocak'ta sokakta sigara içmek yasaklanacak
Belediye duyurdu: 1 Ocak'ta sokakta sigara içmek yasaklanacak
Sputnik Türkiye
İtalya'nın Milano şehri, 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacak. Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T21:51+0300
2024-12-16T21:51+0300
2024-12-16T21:55+0300
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sigara
sigara yasağı
sigara içmek
sigara paketi
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kanun
kanun teklifi
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1 Ocak 2025 tarihinden itibaren İtalya'nın Milano şehrinde sokakta sigara içmek yasaklanacak.İtalya'nın ünlü şehirlerinden Milano'da belediye 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacak. Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta olması halinde bu yasağın geçerli olmayacağı ifade edildi. Yasağa uymayanlara ise 40 ile 240 euro arasında değişen para cezaları uygulanacağı açıklandı. Sigara yasağının 2021 yılından itibaren kademeli olarak hayata geçirilen bir dizi düzenlemenin parçası olduğu belirtildi. Önceki düzenlemelerle otobüs duraklarında, parklarda ve spor tesislerinde sigara içmek yasaklanmıştı. Yeni kurallar, kalabalık ve 10 metrelik güvenli mesafenin sağlanamadığı halka açık alanlarda sigara içmeyi kısıtlamayı hedefliyor.İtalyan Tütün Derneği, Milano Belediyesi'nin böyle bir yasağı uygulama yetkisi olmadığını ve bu tür bir müdahalenin ulusal düzeyde tartışılması gerektiğini savunarak düzenlemeyi mahkemeye taşıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bilim-insanlari-duyurdu-rontgen-ile-alkol-promili-tespit-edilecek-1091625486.html
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milano, italya, sigara, sigara yasağı, sigara içmek, sigara paketi, yasak, kanun, kanun teklifi, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi
milano, italya, sigara, sigara yasağı, sigara içmek, sigara paketi, yasak, kanun, kanun teklifi, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi
Belediye duyurdu: 1 Ocak'ta sokakta sigara içmek yasaklanacak
21:51 16.12.2024 (güncellendi: 21:55 16.12.2024)
İtalya'nın Milano şehri, 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacak. Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta olması halinde bu yasağın geçerli olmayacağı ifade edildi. Yasağa uymayanlara ise 40 ile 240 euro arasında değişen para cezaları uygulanacak.
1 Ocak 2025 tarihinden itibaren İtalya'nın Milano şehrinde sokakta sigara içmek yasaklanacak.
İtalya'nın ünlü şehirlerinden Milano'da belediye 1 Ocak 2025'ten itibaren açık alanlarda sigara içmeyi yasaklayacak. Ancak, sigara içenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzakta olması halinde bu yasağın geçerli olmayacağı ifade edildi. Yasağa uymayanlara ise 40 ile 240 euro arasında değişen para cezaları uygulanacağı açıklandı.
Sigara yasağının 2021 yılından itibaren kademeli olarak hayata geçirilen bir dizi düzenlemenin parçası olduğu belirtildi. Önceki düzenlemelerle otobüs duraklarında, parklarda ve spor tesislerinde sigara içmek yasaklanmıştı. Yeni kurallar, kalabalık ve 10 metrelik güvenli mesafenin sağlanamadığı halka açık alanlarda sigara içmeyi kısıtlamayı hedefliyor.
İtalyan Tütün Derneği, Milano Belediyesi'nin böyle bir yasağı uygulama yetkisi olmadığını ve bu tür bir müdahalenin ulusal düzeyde tartışılması gerektiğini savunarak düzenlemeyi mahkemeye taşıdı.