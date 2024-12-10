https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-suriyeyi-gorustu-1091378826.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile Suriye'yi görüştü

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüşmede Suriyelilerin geri dönüşlerini... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T21:54+0300

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmeyle ilgili detayları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı. Görüşmede Suriye'deki son durum, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, yeni sürecin Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.Erdoğan, ülkedeki iç savaş nedeniyle yurtlarından ayrı kalan Suriyelilerin geri dönüşlerini kolaylaştırmak için gerekli ve yeterli şartları oluşturmanın Türkiye'nin önceliği olduğunu Scholz ile görüşmesinde ifade etti.

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suriye, beşar esad, recep tayyip erdoğan, olaf scholz, almanya, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, sığınma