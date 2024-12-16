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Asgari ücrete zam için ikinci toplantı yapıldı: 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? TÜRK-İŞ'ten 'rakam' yanıtı
Asgari ücrete zam için ikinci toplantı yapıldı: 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? TÜRK-İŞ'ten 'rakam' yanıtı
Sputnik Türkiye
Asgari ücret 2025 son dakika: "Asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak" soruları milyonların gündemindeyken asgari ücret için takvim işliyor. Asgari... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T14:34+0300
2024-12-16T15:42+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
maaş zammı
enflasyon
vedat ışıkhan
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 10 Aralık'ta gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından bugün ikinci kez bir araya geldi. Görüşmelerde, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. Bu toplantıda, zam pazarlık sürecinin çerçevesi ve ilk öneriler için temel oluşturacak ekonomik veriler değerlendirildi.Ekonomik veriler masadaToplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri tarafından hazırlanan ekonomik raporlar komisyonla paylaşıldı. Raporlar, ülkedeki ekonomik durumu, enflasyon oranlarını ve çalışanların geçim şartlarını gözler önüne serildi. Bu veriler ışığında, tarafların taleplerini daha netleştirmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklamasıTÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının 50 dakika sürdüğünü ve asgari ücret toplantısı tarihinin henüz netleşmediğini belirtti. Ağar, asgari ücret zammı için bu toplantıda da rakam konuşulmadığını söyledi. Ağar, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli" dedi.Üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman?TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, "Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler. Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.Asgari ücrete zam maratonunda ikinci virajKomisyonda henüz bir asgari ücret rakamı telaffuz edilmedi. Ancak işçi ve işveren taraflarının, toplantıda sunulacak verilerden sonra pazarlığa başlaması bekleniyor. İlk rakam teklifinin işveren temsilcisi TİSK tarafından sunulacağı tahmin ediliyor. Bugün de masaya rakamın gelmesi beklenmiyor ve gündemin ekonomik verilerden oluşacağı beklentisi hakim...Asgari ücret artışı, yalnızca doğrudan 7 milyon çalışanı değil, asgari ücrete bağlı ücret ve maaş düzenlemeleri nedeniyle dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiriyor. 2025 asgari ücret zammı için çeşitli senaryolarla rakamlar da gündeme getiriliyor.Asgari ücret ne kadar?Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ön plana çıkan 2 rakamAsgari ücrete zam için en çok konuşulan aralık yüzde 30-40 aralığı. Yüzde 30'luk bir artış olması durumunda 2025 için net asgari ücret rakamı 22 bin 102 TL olacak. Yüzde 40 artış olması durumunda ise asgari ücret 23 bin 802 TL'ye yükselecek.Gerçekleşen enflasyon mu, hedeflenen mi belirleyici olacak?2025 asgari ücret zammı için konuşulan bir diğer konu ise gerçekleşen mi hedeflenen enflasyona göre mi artış yapılacağı yönünde. 2024 yılı sonu için Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 44 olarak açıklandı. Bu oran baz alındığında, yeni asgari ücretin 24 bin 482 TL olması öngörülüyor. Ancak, asgari ücret artışında sadece gerçekleşen enflasyon değil, hedeflenen enflasyon oranı da dikkate alınabilir.Merkez Bankası'nın 2025 yılı sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21. Eğer bu oran üzerinden bir artış yapılırsa, 2025 yılı için asgari ücret 20 bin 572 TL olarak belirlenebilir.
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Asgari ücrete zam için ikinci toplantı yapıldı: 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? TÜRK-İŞ'ten 'rakam' yanıtı

14:34 16.12.2024 (güncellendi: 15:42 16.12.2024)
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Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
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Ayrıntılar geliyor
Asgari ücret 2025 son dakika: "Asgari ücret ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak" soruları milyonların gündemindeyken asgari ücret için takvim işliyor. Asgari ücret zammı için işveren ve işçi temsilcileri bugün ikinci kez bir araya geldi. Pazarlıkta ilk rakamın TİSK tarafından telaffuz edilmesi beklenirken bugün rakamın konuşulması beklenmiyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, 10 Aralık'ta gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından bugün ikinci kez bir araya geldi. Görüşmelerde, işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını ise TİSK temsil etti. Bu toplantıda, zam pazarlık sürecinin çerçevesi ve ilk öneriler için temel oluşturacak ekonomik veriler değerlendirildi.

Ekonomik veriler masada

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri tarafından hazırlanan ekonomik raporlar komisyonla paylaşıldı. Raporlar, ülkedeki ekonomik durumu, enflasyon oranlarını ve çalışanların geçim şartlarını gözler önüne serildi. Bu veriler ışığında, tarafların taleplerini daha netleştirmesi bekleniyor.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının 50 dakika sürdüğünü ve asgari ücret toplantısı tarihinin henüz netleşmediğini belirtti. Ağar, asgari ücret zammı için bu toplantıda da rakam konuşulmadığını söyledi. Ağar, "Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda, 4. toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini, hiçbir yaptırım gücümüzün olduğunu söyledik. Bir rakam açıklayın dedik, kamuoyuyla paylaşalım dedik ancak rakam açıklanmadı. Bize şu söylendi; toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz, pazarlık masası orası. Asgari ücret pazarlık masası değil. Bugün 8 milyon işgücüne katkısı olan ücreti, onların sıkıntılarını görüşüyoruz. Ülkede yaşam şartları belli" dedi.

Üçüncü asgari ücret toplantısı ne zaman?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı, "Maliye bakanımız kötü günler geride kaldı diyor, biz de bugünlerden faydalanalım diyoruz. Vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Kiralarını ödeyebilsinler, çocuklarına bakabilsinler. Önümüzdeki hafta bakanlığımız bize toplantı gününü bildirecekler. Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda biteceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Asgari ücrete zam maratonunda ikinci viraj

Komisyonda henüz bir asgari ücret rakamı telaffuz edilmedi. Ancak işçi ve işveren taraflarının, toplantıda sunulacak verilerden sonra pazarlığa başlaması bekleniyor. İlk rakam teklifinin işveren temsilcisi TİSK tarafından sunulacağı tahmin ediliyor. Bugün de masaya rakamın gelmesi beklenmiyor ve gündemin ekonomik verilerden oluşacağı beklentisi hakim...
Asgari ücret artışı, yalnızca doğrudan 7 milyon çalışanı değil, asgari ücrete bağlı ücret ve maaş düzenlemeleri nedeniyle dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiriyor. 2025 asgari ücret zammı için çeşitli senaryolarla rakamlar da gündeme getiriliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte ön plana çıkan 2 rakam

Asgari ücrete zam için en çok konuşulan aralık yüzde 30-40 aralığı. Yüzde 30'luk bir artış olması durumunda 2025 için net asgari ücret rakamı 22 bin 102 TL olacak. Yüzde 40 artış olması durumunda ise asgari ücret 23 bin 802 TL'ye yükselecek.

Gerçekleşen enflasyon mu, hedeflenen mi belirleyici olacak?

2025 asgari ücret zammı için konuşulan bir diğer konu ise gerçekleşen mi hedeflenen enflasyona göre mi artış yapılacağı yönünde. 2024 yılı sonu için Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 44 olarak açıklandı. Bu oran baz alındığında, yeni asgari ücretin 24 bin 482 TL olması öngörülüyor. Ancak, asgari ücret artışında sadece gerçekleşen enflasyon değil, hedeflenen enflasyon oranı da dikkate alınabilir.
Merkez Bankası'nın 2025 yılı sonu enflasyon tahmini ise yüzde 21. Eğer bu oran üzerinden bir artış yapılırsa, 2025 yılı için asgari ücret 20 bin 572 TL olarak belirlenebilir.
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