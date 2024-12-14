https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/meteorolojiden-istanbul-dahil-bircok-kent-icin-saatli-uyari-hava-buz-kesecek-saganak-ve-yogun-kar-1091522096.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kent için 'saatli' uyarı, hava buz kesecek: Sağanak ve yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil birçok kent için 'saatli' uyarı, hava buz kesecek: Sağanak ve yoğun kar yağışı geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı illerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamıyor. İç... 14.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-14T06:44+0300

2024-12-14T06:44+0300

2024-12-14T06:45+0300

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Meteoroloji, 14 Aralık hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'den birçok kente sağanak, fırtına ve yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar için vatandaşları uyardı. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinde sağanak yağmur ve karla karışık yağış bekleniyor. Marmara’nın batısı gece saatlerinden itibaren yağışlı bir havanın etkisi altına girecek.Yoğun kar yağışı alarmıSabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. 300 metre rakım üzerindeki bölgelerde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskınları ve heyelan riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.Fırtına uyarısıMeteoroloji, özellikle Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Akdeniz’in Toroslar bölgesinde rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (70-80 km/sa) eseceğini bildirdi. Rüzgarın etkisiyle çatı uçması, kar savrulması gibi tehlikeler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi devam ediyor. Bölge sakinlerinin, kar yağışının yoğun olduğu alanlarda dikkatli olması gerektiği belirtildi.Ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Ayrıca yer yer sis oluşumu da ulaşımda görüş mesafesini düşürebilir. Bu durum sürücüler için risk oluşturabilir.Hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecekMeteoroloji’nin verilerine göre, hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer bölgelerde ise değişiklik göstermeyeceği tahmin ediliyor.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluEDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluİSTANBUL °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluEGEParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 12°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 11°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 15°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 15°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, -1°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 3°CParçalı çok bulutluDÜZCE °C, 8°CParçalı çok bulutluKASTAMONU °C, 2°CParçalı çok bulutluZONGULDAK °C, 7°CParçalı çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.ARTVİN °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurluTOKAT °C, 1°CÇok bulutluTRABZON °C, 6°CÇok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, -10°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlıKARS °C, -10°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, -3°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 9°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 3°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu

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