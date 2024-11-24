https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/ak-parti-sozcusu-omer-celik-acikladi-erken-secim-olacak-mi-1090761766.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Erken seçim olacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Erken seçim olacak mı?

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik Adana'da düzenlenen Seyhan 8.Olağan İlçe Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Erken seçim iddiaları... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-24T15:24+0300

2024-11-24T15:24+0300

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politika

erken seçim

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik erken seçim iddiaları hakkında konuştu.Adana'da düzenlenen Seyhan 8.İlçe Kongresi'nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik Türkiye ve dünya gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yabancı basında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör denildiğini anımsatan Sözcü Ömer Çelik ''Bir takım yabancı basın organlarında Cumhurbaşkanı'mıza haksızca ve ahlaksızca diktatör diyen bazı haberler ve yorumlar okudum. Ona niye diktatör diyorlar? Cumhurbaşkanımıza niye diktatör diyorlar? Şer şebekelerine teslim olmadığı için diktatör diyorlar. Diz çökmeye direndiği için bu sözleri söylüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan milletin sevgisidir milletin adamıdır'' açıklamasında bulundu.'Erken seçim söz konusu değildir'Muhalefetin sıkıştığında erken seçimden bahsettiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ''Kuşkusuz bugün bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ama daha öncede dediğimiz gibi Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/ak-parti-sozcusu-omer-celik-konusuyor-1090450711.html

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