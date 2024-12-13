https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/nefes-darligi-carpinti-batma-belirtilerine-dikkat-gogus-agrisinin-nedeni-kalp-krizi-degil-kalp-1091495333.html

Nefes darlığı, çarpıntı, batma belirtilerine dikkat: 'Göğüs ağrısının nedeni kalp krizi değil kalp gribi de olabilir'

Nefes darlığı, çarpıntı, batma belirtilerine dikkat: 'Göğüs ağrısının nedeni kalp krizi değil kalp gribi de olabilir'

Sputnik Türkiye

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, influenza adı verilen virüsün yol açtığı gribin bir mevsim hastalığı olarak önemsenmediğini ancak hesapta... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T15:26+0300

2024-12-13T15:26+0300

2024-12-13T15:26+0300

sağlik

kalp

kalp

kalp krizi

kalp çarpıntısı

kalp hastalıkları

kalp yetmezliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/0c/1043560950_0:43:2000:1168_1920x0_80_0_0_456650b1ed182c2e0ad5a1c00d9af6db.jpg

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, grip virüsünün, akciğeri tuttuğunda zatürreye, kalbe yerleştiğinde ise miyokardit adı verilen bir kalp hastalığına neden olabildiğini belirterek, “Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı veya grip gibi yaygın viral enfeksiyonlar sonrası görülme ihtimali bulunan bu durum, halk arasında “kalp gribi” olarak biliniyor. Kalp gribin nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek bir sorun” dedi.Virüs kalp kasını etkiliyorProf. Dr. Katırcıbaşı, kalp gribi, tıp literatüründe “viral miyokardit” olarak adlandırılan ve genellikle viral enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan bir kalp kası iltihabı olarak tanımlayarak, “Virüsler, kimi zaman doğrudan kalp kasını enfekte ederek ya da bağışıklık sisteminin aşırı tepkisine neden olarak miyokarditi tetikleyebiliyor. En sık rastlanan etkenler arasında Coxsackie virüsleri, adenovirüsler ve influenza virüslerinin yer alıyor” dedi.Kalp gribi belirtileri neler?Kış aylarında oldukça sık rastlanan gribin yayılım gösterdiği organların başında akciğer ve kalp geliyor. Bunun sonucu gelişen kalp gribi ise daha çok 20-50 yaş arasındaki erkeklerde görülüyor. Prof. Dr. Katırcıbaşı, bu durumun nedenini, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara oranla daha sık gelişmesi ve erkek kalbinin bu hastalıklara karşı daha duyarlı olması şeklinde açıkladı.Belirtiler soğuk algınlığı ile benzeşiyor“Kalp gribi, hafif bir soğuk algınlığı belirtileri ile başlayabilir. Bu belirtiler daha sonra yerini nefes darlığı, çarpıntı ve özellikle de batıcı özelliğe sahip göğüs ağrısına bırakır. Bazı durumlarda grip benzeri belirtiler geride kalırken, altta yatan kalp kası hasarı devam eder. Şiddetli vakalarda, kalp yetersizliği veya düzensiz kalp ritimleri gibi ciddi sonuçlara yol açabilir” diyen Prof. Dr. Katırcıbaşı, bu belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/izzet-capa-kalp-krizi-gecirdigini-duyurdu-kim-oradaydi-kim-degildi-unutmam-1090434592.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kalp, kalp, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp hastalıkları, kalp yetmezliği