https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/4-ilde-egitime-kar-engeli-valilikler-duyurdu-1091573408.html
4 ilde eğitime kar engeli: Valilikler duyurdu
4 ilde eğitime kar engeli: Valilikler duyurdu
Sputnik Türkiye
Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçeleri ve taşımalı eğitime, Rize'nin Çamlıhemşin, Çorum'un Bayat, Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde yoğun... 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T09:31+0300
2024-12-16T09:31+0300
2024-12-16T09:35+0300
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Gece saatlerinde iyice etkisi artıran kar dolayısıyla 4 ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.Artvin'de okullar tatil mi?Artvin'de valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Şavşat'ta okullar tatilŞavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:Yusufeli'nde okullar tatilYusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.Rize'de okullar tatil mi?Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Çorum'da kar tatili var mı?Çorum'un Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede kar yağışının etkili olduğunu aktardı.Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.Bolu'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/meteoroloji-kar-alarmina-gecti-istanbul-dahil-13-ilde-sari-kod-goz-gozu-gormeyecek-sekilde-firtina-1091566814.html
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4 ilde eğitime kar engeli: Valilikler duyurdu
09:31 16.12.2024 (güncellendi: 09:35 16.12.2024)
Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçeleri ve taşımalı eğitime, Rize'nin Çamlıhemşin, Çorum'un Bayat, Bolu'da, Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.
Gece saatlerinde iyice etkisi artıran kar dolayısıyla 4 ilin bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Artvin'de okullar tatil mi?
Artvin'de valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları, don ve buzlanma riski dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilimiz merkezindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü taşımalı öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Yusufeli'nde okullar tatil
Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.
Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.
Rize'de okullar tatil mi?
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."
Çorum'da kar tatili var mı?
Çorum'un Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçede kar yağışının etkili olduğunu aktardı.
Olumsuz hava şartları yüzünden Bayat ilçesindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.
Bolu'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bolu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu ilçelerde bulunan kurumlarda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.