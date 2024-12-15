https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/trump-sosyal-medya-ceosunu-istihbarat-danisma-kurulu-baskani-olarak-atadi-1091552747.html

Trump, sosyal medya CEO'sunu istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı

Trump, sosyal medya CEO'sunu istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı

Sputnik Türkiye

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'ın CEO'su Devin Nunes'i Beyaz Saray istihbarat danışma kurulu başkanı olarak atadı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T11:36+0300

2024-12-15T11:36+0300

2024-12-15T11:43+0300

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ABD’nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2025’te görevi devralmaya hazırlanırken, Beyaz Saray’da görev alacak ekibini oluşturmaya devam ediyor. Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’ın CEO’su Devin Nunes’i, Beyaz Saray İstihbarat Danışma Kurulu başkanı olarak atadığını duyurdu.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Nunes’in hem danışma kurulu başkanlığı görevini yürüteceğini hem de Truth Social CEO’su olmaya devam edeceğini belirtti. Nunes’in, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi’nin eski başkanı olarak edindiği deneyimlerle ABD istihbarat faaliyetlerini değerlendireceğini vurgulayan Trump, “Devin, istihbarat topluluğunun etkinliğini ve uygunluğunu bağımsız bir şekilde analiz ederek bana rapor sunacak” dedi.Eski İstihbarat Başkanı Grenell Başkanlık Elçisi OlduTrump ayrıca, eski Ulusal İstihbarat Direktörü Richard Grenell’i özel görevler için başkanlık elçisi olarak atadığını açıkladı. Truth Social’dan yaptığı paylaşımda Trump, Grenell’in Venezuela ve Kuzey Kore gibi kritik bölgelerde çalışacağını ifade ederek, “Grenell, dünyanın en hassas bölgelerinde ABD’nin çıkarlarını temsil edecek” dedi.

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