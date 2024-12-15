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Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'
Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de Devlet Başkanı'nın meclis tarafından görevden alınması ardından vekaleten Başkan olan Başbakan Han Duck-soo'u arayarak... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Güney Kore’de Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Güney Kore-ABD ittifakının devam edeceğini vurguladı.Han, 16 dakika süren görüşmede, hükümetin diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz sürdüreceğini belirterek, “Güney Kore-ABD ittifakını korumak ve geliştirmek için kararlıyız” dedi. Ayrıca, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi ve Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğine karşı birleşik savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.ABD Başkanı Biden ise Güney Kore demokrasisine olan güvenlerini dile getirerek, “ABD’nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir. İttifakımızı ve üçlü işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Görüşme, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün meclis tarafından azledilmesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html
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kore, güney kore, kuzey kore, abd, joe biden, pyongyang, abd, işçi partisi (kuzey kore), başkan
kore, güney kore, kuzey kore, abd, joe biden, pyongyang, abd, işçi partisi (kuzey kore), başkan

Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'

10:59 15.12.2024
© FotoğrafABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekildikten sonra ulusa seslendi
ABD Başkanı Joe Biden başkanlık yarışından çekildikten sonra ulusa seslendi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© Fotoğraf
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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de Devlet Başkanı'nın meclis tarafından görevden alınması ardından vekaleten Başkan olan Başbakan Han Duck-soo'u arayarak ittifaklık hakkında bilgi aldı.
Güney Kore’de Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Güney Kore-ABD ittifakının devam edeceğini vurguladı.
Han, 16 dakika süren görüşmede, hükümetin diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz sürdüreceğini belirterek, “Güney Kore-ABD ittifakını korumak ve geliştirmek için kararlıyız” dedi. Ayrıca, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi ve Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğine karşı birleşik savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Biden ise Güney Kore demokrasisine olan güvenlerini dile getirerek, “ABD’nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir. İttifakımızı ve üçlü işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Görüşme, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün meclis tarafından azledilmesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleşti.
Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2024
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Sıkıyönetim ilan etmişti: Güney Kore Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Yeol'u görevden aldı
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