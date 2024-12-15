https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/joe-bidendan-guney-korede-guven-gorusmesi-hala-muttefigiz-1091552080.html
Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'
Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de Devlet Başkanı'nın meclis tarafından görevden alınması ardından vekaleten Başkan olan Başbakan Han Duck-soo'u arayarak... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T10:59+0300
2024-12-15T10:59+0300
2024-12-15T10:59+0300
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Güney Kore’de Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Güney Kore-ABD ittifakının devam edeceğini vurguladı.Han, 16 dakika süren görüşmede, hükümetin diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz sürdüreceğini belirterek, “Güney Kore-ABD ittifakını korumak ve geliştirmek için kararlıyız” dedi. Ayrıca, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi ve Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğine karşı birleşik savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.ABD Başkanı Biden ise Güney Kore demokrasisine olan güvenlerini dile getirerek, “ABD’nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir. İttifakımızı ve üçlü işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Görüşme, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün meclis tarafından azledilmesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html
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kore, güney kore, kuzey kore, abd, joe biden, pyongyang, abd, işçi partisi (kuzey kore), başkan
kore, güney kore, kuzey kore, abd, joe biden, pyongyang, abd, işçi partisi (kuzey kore), başkan
Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'
ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de Devlet Başkanı'nın meclis tarafından görevden alınması ardından vekaleten Başkan olan Başbakan Han Duck-soo'u arayarak ittifaklık hakkında bilgi aldı.
Güney Kore’de Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Güney Kore-ABD ittifakının devam edeceğini vurguladı.
Han, 16 dakika süren görüşmede, hükümetin diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz sürdüreceğini belirterek, “Güney Kore-ABD ittifakını korumak ve geliştirmek için kararlıyız” dedi. Ayrıca, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi ve Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğine karşı birleşik savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Biden ise Güney Kore demokrasisine olan güvenlerini dile getirerek, “ABD’nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir. İttifakımızı ve üçlü işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
Görüşme, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün meclis tarafından azledilmesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleşti.