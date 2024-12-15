https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/joe-bidendan-guney-korede-guven-gorusmesi-hala-muttefigiz-1091552080.html

Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'

Joe Biden'dan Güney Kore'de güven görüşmesi': 'Hala müttefiğiz'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de Devlet Başkanı'nın meclis tarafından görevden alınması ardından vekaleten Başkan olan Başbakan Han Duck-soo'u arayarak... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T10:59+0300

2024-12-15T10:59+0300

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Güney Kore’de Devlet Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Başbakan Han Duck-soo, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde Güney Kore-ABD ittifakının devam edeceğini vurguladı.Han, 16 dakika süren görüşmede, hükümetin diplomasi ve güvenlik politikalarını kesintisiz sürdüreceğini belirterek, “Güney Kore-ABD ittifakını korumak ve geliştirmek için kararlıyız” dedi. Ayrıca, Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi ve Pyongyang ile Moskova arasındaki işbirliğine karşı birleşik savunma sisteminin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.ABD Başkanı Biden ise Güney Kore demokrasisine olan güvenlerini dile getirerek, “ABD’nin Güney Kore ile ittifakına bağlılığı değişmemiştir. İttifakımızı ve üçlü işbirliğimizi daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.Görüşme, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan eden Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün meclis tarafından azledilmesi ve geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/sikiyonetim-krizi-guney-kore-meclisi-devlet-baskani-yoonun-gorevden-alinmasi-icin-oylama-yapacak-1091525811.html

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kore, güney kore, kuzey kore, abd, joe biden, pyongyang, abd, işçi partisi (kuzey kore), başkan