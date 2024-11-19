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Rusya’dan UNESCO'ya kınama: ‘Rus gazetecilere yönelik suçlara karşı sessiz kalınması çirkin’
Rusya’dan UNESCO'ya kınama: ‘Rus gazetecilere yönelik suçlara karşı sessiz kalınması çirkin’
Sputnik Türkiye
UNESCO yönetiminin, bu örgütün siyasallaşmasına göz yumması, çifte standartlar uygulaması, tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi ve Kiev rejiminin Rus gazetecilere... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T11:23+0300
2024-11-19T11:23+0300
2024-11-19T11:28+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, UNESCO içindeki ilişkilerin sorunlarla dolu olduğu belirtilerek, “Ülkelerin eşit uluslararası işbirliğine hizmet etmesi gereken örgüt, kuruluşundan bu yana, aralarında Sekretaryasında Batılı ülkelerin aşırı etkisinin de olduğu temel kusurlardan arınmış değil” dendi.Açıklamada, “Sekretaryanın UNESCO'nun siyasallaşmasına göz yumması, çifte standart uygulaması, Örgütün tüzüğüne aykırı olarak uluslararası görevlilerin tarafsızlığı ve yansızlığı ilkesini ihlal etmesi iğrenç” diye kaydedildi.Kiev rejiminin Rus gazetecilere karşı işlediği cinayetler, terör saldırıları ve suikastlar gibi suçlara karşı Sekretaryanın ve bizzat UNESCO Genel Direktörünün uzun süredir tepki göstermemesinin bu durumun açık delili olduğu kaydedildi.Bakanlık, “Sekretarya yönetimi, cephe hattındaki olayları takip eden gazetecilerin Ukraynalı Naziler tarafından avlandığı gerçeğini inatla görmezden gelmeye devam ediyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-nato-resmen-rusyayla-savas-halinde-olacak-1090546627.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, unesco, kınama, tepki, ukrayna, ukrayna ordusu, gazeteciler, rus gazeteciler, suç, saldırı, suikast
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, unesco, kınama, tepki, ukrayna, ukrayna ordusu, gazeteciler, rus gazeteciler, suç, saldırı, suikast
Rusya’dan UNESCO'ya kınama: ‘Rus gazetecilere yönelik suçlara karşı sessiz kalınması çirkin’
11:23 19.11.2024 (güncellendi: 11:28 19.11.2024)
UNESCO yönetiminin, bu örgütün siyasallaşmasına göz yumması, çifte standartlar uygulaması, tarafsızlık ilkesini ihlal etmesi ve Kiev rejiminin Rus gazetecilere yönelik eylemlerine tepki göstermemesi “çirkin” olarak nitelendirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, UNESCO içindeki ilişkilerin sorunlarla dolu olduğu belirtilerek, “Ülkelerin eşit uluslararası işbirliğine hizmet etmesi gereken örgüt, kuruluşundan bu yana, aralarında Sekretaryasında Batılı ülkelerin aşırı etkisinin de olduğu temel kusurlardan arınmış değil” dendi.
Açıklamada, “Sekretaryanın UNESCO'nun siyasallaşmasına göz yumması, çifte standart uygulaması, Örgütün tüzüğüne aykırı olarak uluslararası görevlilerin tarafsızlığı ve yansızlığı ilkesini ihlal etmesi iğrenç” diye kaydedildi.
Kiev rejiminin Rus gazetecilere karşı işlediği cinayetler, terör saldırıları ve suikastlar gibi suçlara karşı Sekretaryanın ve bizzat UNESCO Genel Direktörünün uzun süredir tepki göstermemesinin bu durumun açık delili olduğu kaydedildi.
Bakanlık, “Sekretarya yönetimi, cephe hattındaki olayları takip eden gazetecilerin Ukraynalı Naziler tarafından avlandığı gerçeğini inatla görmezden gelmeye devam ediyor” diye ekledi.