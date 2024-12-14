https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/reyhanlidaki-teror-saldirisinin-sorumlularindan-cengiz-sertel-yakalandi-1091544041.html
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı
Sputnik Türkiye
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı. 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T17:49+0300
2024-12-14T17:49+0300
2024-12-14T17:49+0300
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reyhanlı
mit başkanlığı
emniyet genel müdürlüğü (egm)
içişleri bakanlığı
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220707/reyhanli-saldirisinin-emrini-verdigi-belirtilen-mehmet-gezer-tutuklandi-1058440476.html
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cengiz sertel, reyhanlı saldırısı, reyhanlı saldırısı cengiz sertel
cengiz sertel, reyhanlı saldırısı, reyhanlı saldırısı cengiz sertel
Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlularından Cengiz Sertel yakalandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.
Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.