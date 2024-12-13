https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/a-milli-takimin-2026-dunya-kupasi-elemelerindeki-rakipleri-belli-oldu-1091498627.html

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Millli Takım'ın rakipleri belli oldu. Türkiye, E grubunda yer aldı. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa... 13.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-13T14:47+0300

2024-12-13T14:47+0300

2024-12-13T14:57+0300

spor

a milli futbol takımı

2026 dünya kupası

2026 fifa dünya kupası

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FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'deni rakipleri belli oldu. İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri:A Milli Takım'ın rakipleri kim?FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'deni rakipleri belli oldu. İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakipleri: İspanya-Hollanda galibi, Gürcistan2026 Dünya Kupası'nın kura çekimiABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti.2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimine 54 ülke katıldı. Kura çekiminin ardından 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grupta yer alan ülkeler belli oldu.Dünya kupası maçları ne zaman?Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanacak, 4'lü gruplarda ise karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.2026 Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Dünyanın en önemli futbol turnuvasının açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

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