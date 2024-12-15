https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/otoyolda-gordugu-tavsanla-yaristi-1091561754.html
Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı
Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı
Sputnik Türkiye
Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğunu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda alırken, yolunu... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T19:47+0300
2024-12-15T19:47+0300
2024-12-15T19:47+0300
yaşam
tavşan
bursa
otoyol
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Bursa'da otoyolda giden bir otomobil sürücüsü, tavşanın hızla koştuğunu fark etti. Tavşana yetişmek için hızını artıran sürücü bir süre sonra tavşanı kaybetti.Tavşan kovaladıBursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı. Yola nereden girdiği belli olmayan tavşan bir süre sonra gözden kayboldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/karabukte-aracin-motorundan-tavsan-cikti-1088399777.html
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tavşan, bursa, otoyol
Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı
Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğunu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda alırken, yolunu kaybeden tavşan ise bir süre sonra kayıplara karıştı.
Bursa'da otoyolda giden bir otomobil sürücüsü, tavşanın hızla koştuğunu fark etti. Tavşana yetişmek için hızını artıran sürücü bir süre sonra tavşanı kaybetti.
Bursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce telefona sarıldı.
Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı. Yola nereden girdiği belli olmayan tavşan bir süre sonra gözden kayboldu.