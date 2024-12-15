https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/otoyolda-gordugu-tavsanla-yaristi-1091561754.html

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

Otoyolda gördüğü tavşanla yarıştı

Sputnik Türkiye

Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken, anayolda gördüğü tavşanın son sürat koştuğunu fark etti. Gördüğü tavşanla yarışan sürücü o anları kayda alırken, yolunu... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T19:47+0300

2024-12-15T19:47+0300

2024-12-15T19:47+0300

yaşam

tavşan

bursa

otoyol

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Bursa'da otoyolda giden bir otomobil sürücüsü, tavşanın hızla koştuğunu fark etti. Tavşana yetişmek için hızını artıran sürücü bir süre sonra tavşanı kaybetti.Tavşan kovaladıBursa-Mudanya yolunda aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, anayolda yolunu kaybetmiş tavşanın son sürat koştuğunu görünce telefona sarıldı. Şaşkın tavşan anayolda hızla koşarken, sürücü ise tavşanla yarışmaya başladı. Yola nereden girdiği belli olmayan tavşan bir süre sonra gözden kayboldu.

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bursa

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tavşan, bursa, otoyol