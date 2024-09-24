https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/karabukte-aracin-motorundan-tavsan-cikti-1088399777.html

Karabük'te aracın motorundan tavşan çıktı

Karabük'te aracın motorundan tavşan çıktı

Sputnik Türkiye

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir araç sahibi otomobili çalıştırmadan önce kaputtan ses geldiğini fark ederek sanayiye gitti. Sanayi ustası araçtan gelen... 24.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-24T20:31+0300

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türkiye

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otomobil sanayi

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hayvan hakları

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Karabük'te araca giren tavşan sanayide motor ustası tarafından girdiği yerden çıkarılarak kurtarıldı.Otomobilinin motor kısmından sesler gelen bir sürücü sanayiye gitti. Otomobil ustası Mehmet Yavuz Gün tarafından fark edilen tavşan uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk kez tavşan kurtaran motor ustası ''Aracı kontrol ettiğimizde aracın altında gezinen bir hayvan olduğunu fak ettim. Bir baktık o da tavşandı. Hayvana zarar vermeden çıkarttık. Herkes şapkadan çıkartır, biz ise motordan tavşan çıkarttık” dedi. Araç sahibine teslim edilen tavşan gülümsetti.

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