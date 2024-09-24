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Karabük'te aracın motorundan tavşan çıktı
Karabük'te aracın motorundan tavşan çıktı
Sputnik Türkiye
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir araç sahibi otomobili çalıştırmadan önce kaputtan ses geldiğini fark ederek sanayiye gitti. Sanayi ustası araçtan gelen... 24.09.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
tavşan
araba
sanayi
sanayi bölgesi
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otomobil
otomobil sanayi
hayvan
hayvan hakları
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Karabük'te araca giren tavşan sanayide motor ustası tarafından girdiği yerden çıkarılarak kurtarıldı.Otomobilinin motor kısmından sesler gelen bir sürücü sanayiye gitti. Otomobil ustası Mehmet Yavuz Gün tarafından fark edilen tavşan uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk kez tavşan kurtaran motor ustası ''Aracı kontrol ettiğimizde aracın altında gezinen bir hayvan olduğunu fak ettim. Bir baktık o da tavşandı. Hayvana zarar vermeden çıkarttık. Herkes şapkadan çıkartır, biz ise motordan tavşan çıkarttık” dedi. Araç sahibine teslim edilen tavşan gülümsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/koruma-altindaki-45-ari-kusunu-avlayan-2-avciya-ceza-yagdi-1088397722.html
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tavşan, araba, sanayi, sanayi bölgesi, usta, otomobil, otomobil sanayi, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, evcil hayvan
tavşan, araba, sanayi, sanayi bölgesi, usta, otomobil, otomobil sanayi, hayvan, hayvan hakları, hayvan yasası, evcil hayvan

Karabük'te aracın motorundan tavşan çıktı

20:31 24.09.2024
© İHA / YASİN ERDEM-AW293949tavşan
tavşan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
© İHA / YASİN ERDEM-AW293949
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Karabük’ün Eskipazar ilçesinde bir araç sahibi otomobili çalıştırmadan önce kaputtan ses geldiğini fark ederek sanayiye gitti. Sanayi ustası araçtan gelen sesin tavşan olduğunu anlayınca hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı. Motor ustası tavşanı araç sahibine teslim etti.
Karabük'te araca giren tavşan sanayide motor ustası tarafından girdiği yerden çıkarılarak kurtarıldı.
Otomobilinin motor kısmından sesler gelen bir sürücü sanayiye gitti. Otomobil ustası Mehmet Yavuz Gün tarafından fark edilen tavşan uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk kez tavşan kurtaran motor ustası ''Aracı kontrol ettiğimizde aracın altında gezinen bir hayvan olduğunu fak ettim. Bir baktık o da tavşandı. Hayvana zarar vermeden çıkarttık. Herkes şapkadan çıkartır, biz ise motordan tavşan çıkarttık” dedi. Araç sahibine teslim edilen tavşan gülümsetti.
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