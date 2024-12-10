https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/narin-guran-cinayeti-davasi-iddialar-buyudu-avukatlar-birbirine-girdi-1091347698.html
Narin Güran cinayeti davası: İddialar büyüdü, avukatlar birbirine girdi
Narin Güran cinayeti davası: İddialar büyüdü, avukatlar birbirine girdi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istenirken, duruşma öncesi sosyal medyada ortaya atılan "yasak aşk" iddiaları... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T09:26+0300
2024-12-10T09:26+0300
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salim güran
nevzat bahtiyar
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Diyarbakır’da 26 Aralık’ta görülecek Narin Güran cinayeti davasında, Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar dahil 4 kişi için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın karar duruşması olup olmayacağı henüz netleşmedi.Sosyal medyada iddialar gündeme getirildiNTV'nin haberine göre, Cinayetin baş şüphelisi olan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken iddialar ortaya attı. Akdağ, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar’ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar’ın eşi A.B. ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Akdağ, paylaştığı iletişim kayıtlarına dayanarak, "Nevzat ve A.B. arasında, cinayet öncesindeki 4 aylık süreçte 177 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edilmiştir" dedi.İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Adnan Ateş, bu iddialara sosyal medyada yanıt verdi. Ateş, “A.B.’ye ait telefon hattı, kocası Mehmet Bahtiyar tarafından kullanılmıştır. İddia edilen görüşmeler aslında Nevzat ile kardeşi Mehmet arasındadır. Müvekkilim hakkında öne sürülen bu iddiaların gerçekle ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Ateş’in açıklamalarına yeni sorularla karşılık verdi. Akdağ, “Mehmet Bahtiyar’ın iki farklı telefon hattını kullandığını mı iddia ediyorsunuz? Nevzat’ın kardeşiyle 158 kez daha görüştüğünü belirten kayıtlar ne olacak?” diyerek iddiaların çelişkili olduğunu savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/sarkici-yalinin-kuzeninin-olumunde-sir-perdesi-kalkti-adli-tip-kurumu-raporu-ortaya-cikardi-1091346567.html
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narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar
narin güran, salim güran, nevzat bahtiyar
Narin Güran cinayeti davası: İddialar büyüdü, avukatlar birbirine girdi
Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istenirken, duruşma öncesi sosyal medyada ortaya atılan "yasak aşk" iddiaları tartışma yarattı. Sanık Salim Güran’ın avukatı, telefon trafiği detaylarını paylaşırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukatı iddiaları reddetti.
Diyarbakır’da 26 Aralık’ta görülecek Narin Güran cinayeti davasında, Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar dahil 4 kişi için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın karar duruşması olup olmayacağı henüz netleşmedi.
Sosyal medyada iddialar gündeme getirildi
NTV'nin haberine göre, Cinayetin baş şüphelisi olan Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken iddialar ortaya attı. Akdağ, itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar’ın, kardeşi Mehmet Bahtiyar’ın eşi A.B. ile yasak aşk yaşadığını öne sürdü. Akdağ, paylaştığı iletişim kayıtlarına dayanarak, "Nevzat ve A.B. arasında, cinayet öncesindeki 4 aylık süreçte 177 kez telefon görüşmesi yapıldığı tespit edilmiştir" dedi.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Adnan Ateş, bu iddialara sosyal medyada yanıt verdi. Ateş, “A.B.’ye ait telefon hattı, kocası Mehmet Bahtiyar tarafından kullanılmıştır. İddia edilen görüşmeler aslında Nevzat ile kardeşi Mehmet arasındadır. Müvekkilim hakkında öne sürülen bu iddiaların gerçekle ilgisi yoktur” ifadelerini kullandı.
Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ, Ateş’in açıklamalarına yeni sorularla karşılık verdi. Akdağ, “Mehmet Bahtiyar’ın iki farklı telefon hattını kullandığını mı iddia ediyorsunuz? Nevzat’ın kardeşiyle 158 kez daha görüştüğünü belirten kayıtlar ne olacak?” diyerek iddiaların çelişkili olduğunu savundu.