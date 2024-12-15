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Meteoroloji 'sarı alarm' verdi : 13 ilde ani sel ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 'sarı alarm' verdi : 13 ilde ani sel ve fırtına uyarısı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, Marmara ve Ege için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. 13 ilde sel ve taşkın riskine karşı sarı alarm verildi. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi’nde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.Ege Bölgesi’nde ise sağanak ve gök gürültülü yağışların İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa illerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların zaman zaman çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.Kuvvetli yağışların beklendiği Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için 'sarı' alarm verildi.Ani sel, su taşkınları, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşumu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
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Meteoroloji 'sarı alarm' verdi : 13 ilde ani sel ve fırtına uyarısı

09:36 15.12.2024 (güncellendi: 09:46 15.12.2024)
© AA / Orhan KuzuKarabük sel
Karabük sel - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AA / Orhan Kuzu
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Meteoroloji, Marmara ve Ege için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. 13 ilde sel ve taşkın riskine karşı sarı alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi’nde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi’nde ise sağanak ve gök gürültülü yağışların İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa illerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yağışların zaman zaman çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Kuvvetli yağışların beklendiği Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için 'sarı' alarm verildi.
Ani sel, su taşkınları, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşumu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.
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