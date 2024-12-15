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LPG'li araçlarda yeni dönem: Zorunlu hale getirildi, son tarih 31 Aralık
LPG'li araçlarda yeni dönem: Zorunlu hale getirildi, son tarih 31 Aralık
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulamanın hayata geçirilmesi için... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG tüplerinin takibini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, dağıtıcı firmaların tüplere izleme sistemi entegre etmeleri zorunlu kılındı. Bu sistem, LPG tüplerinin piyasada şeffaf bir şekilde izlenmesini amaçlıyor.Karekod etiketleri aracılığı ile takip edilecekDüzenleme kapsamında, LPG tüplerinin üzerindeki kimliklendirme sistemleri veya karekod etiketleri aracılığıyla piyasada takibi yapılacak. Bu sayede tüplerin dolum tesislerinden tüketiciye kadar olan tüm süreçleri kayıt altına alınabilecek.Son tarih: Dağıtıcı firmaların, bu sistemi kurmak için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süreleri bulunuyor. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan tüplerin dolum tesislerinde bulundurulması, dolumu ve satışı yasaklanacak.Yapılan değişikliklerSöz konusu düzenleme, 15 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişikliklerle yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, tüplerin izlenebilirliğinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre tanındı.Kimliklendirme süreci nasıl işleyecek?- LPG tüpleri, karekod veya kimliklendirme sistemi ile donatılacak.- Dolum, sevkiyat ve tüketiciye ulaşım aşamalarında tüm süreçler takip edilecek.- Sistemi kurmayan firmaların, 2025 yılı sonrasında tüplerinin dolumu ve satışı yasaklanacak.
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lpg, resmi gazete, karekod
lpg, resmi gazete, karekod

LPG'li araçlarda yeni dönem: Zorunlu hale getirildi, son tarih 31 Aralık

18:07 15.12.2024
© AALPG
LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi. Yeni uygulamanın hayata geçirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık olarak açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), LPG tüplerinin takibini kolaylaştırmak için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, dağıtıcı firmaların tüplere izleme sistemi entegre etmeleri zorunlu kılındı. Bu sistem, LPG tüplerinin piyasada şeffaf bir şekilde izlenmesini amaçlıyor.

Karekod etiketleri aracılığı ile takip edilecek

Düzenleme kapsamında, LPG tüplerinin üzerindeki kimliklendirme sistemleri veya karekod etiketleri aracılığıyla piyasada takibi yapılacak. Bu sayede tüplerin dolum tesislerinden tüketiciye kadar olan tüm süreçleri kayıt altına alınabilecek.
Son tarih: Dağıtıcı firmaların, bu sistemi kurmak için 31 Aralık 2025 tarihine kadar süreleri bulunuyor. Bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan tüplerin dolum tesislerinde bulundurulması, dolumu ve satışı yasaklanacak.

Yapılan değişiklikler

Söz konusu düzenleme, 15 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Tüplerinin Piyasada Takip Edilmesine İlişkin Tebliğ"de yapılan değişikliklerle yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, tüplerin izlenebilirliğinin sağlanması için dağıtıcı firmalara ek süre tanındı.

Kimliklendirme süreci nasıl işleyecek?

- LPG tüpleri, karekod veya kimliklendirme sistemi ile donatılacak.
- Dolum, sevkiyat ve tüketiciye ulaşım aşamalarında tüm süreçler takip edilecek.
- Sistemi kurmayan firmaların, 2025 yılı sonrasında tüplerinin dolumu ve satışı yasaklanacak.
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