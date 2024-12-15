https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/kar-tatili-haberi-artvinden-geldi-kaymakamliklar-duyurdu-1091562183.html

Kar tatili haberi Artvin'den geldi: Kaymakamlıklar duyurdu

Kar tatili haberi Artvin'den geldi: Kaymakamlıklar duyurdu

Sputnik Türkiye

Artvin'in Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

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Artvin'in Şavşat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.Yapılan açıklamada ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime 16 Aralık Pazartesi günü ara verildiğini açıkladı.Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/otoyolda-gordugu-tavsanla-yaristi-1091561754.html

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