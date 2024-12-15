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İBB'den Sayıştay raporundaki bin 137 araçla ilgili açıklama
İBB'den Sayıştay raporundaki bin 137 araçla ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın 2023 yılı İBB raporunda belirtilen bin 137 araç farkının edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığı açıkladı... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T19:19+0300
2024-12-15T19:26+0300
türkiye
sayıştay
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
araç
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından Sayıştay'ın 2023 yılı İBB denetim raporunda belediyedeki bin 137 aracın sistemde olmadığına dair veri üzerine yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada İBB bünyesindeki tüm resmi, kiralık, protokol ve ihale kapsamındaki araçların, Araç Yönetim Sistemi (AYS) yazılımı ile takip edildiği, araçların akaryakıt ihtiyacının da Stawiz Akaryakıt Takip Programı ile anlık olarak kontrol edildiği vurgulandı. Açıklamaya göre Sayıştay'ın raporundaysa İBB bünyesindeki bazı araçların AYS sistemine kayıtlı olmadığı ve araç envanterinin gerçek durumu yansıtmadığı belirtilmişti.Sayıştay'ın bulgularına karşı ayrıntılı bir çalışma yürütüldüğü ifade edilen İBB açıklamasında şunlar kaydedildi:
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sayıştay, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), araç
sayıştay, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), araç

İBB'den Sayıştay raporundaki bin 137 araçla ilgili açıklama

19:19 15.12.2024 (güncellendi: 19:26 15.12.2024)
© AAİstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB
İstanbul Büyükşehir Belediyesi/İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sayıştay'ın 2023 yılı İBB raporunda belirtilen bin 137 araç farkının edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığı açıkladı. İBB'nin açıklamasına göre araçların kaybı söz konusu olmazken, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluğun sonucu söz konusu bin 137 araçlık farkın ortaya çıktığı aktarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından Sayıştay'ın 2023 yılı İBB denetim raporunda belediyedeki bin 137 aracın sistemde olmadığına dair veri üzerine yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada İBB bünyesindeki tüm resmi, kiralık, protokol ve ihale kapsamındaki araçların, Araç Yönetim Sistemi (AYS) yazılımı ile takip edildiği, araçların akaryakıt ihtiyacının da Stawiz Akaryakıt Takip Programı ile anlık olarak kontrol edildiği vurgulandı.
Açıklamaya göre Sayıştay'ın raporundaysa İBB bünyesindeki bazı araçların AYS sistemine kayıtlı olmadığı ve araç envanterinin gerçek durumu yansıtmadığı belirtilmişti.
Sayıştay'ın bulgularına karşı ayrıntılı bir çalışma yürütüldüğü ifade edilen İBB açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Bulgulara göre, 642 araç hizmet alımı ihaleleriyle temin edilmiş ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemişti. 495 araç AYS'de kayıtlı olmasına rağmen ilgili müdürlüklerin gönderdiği listelerde yer almıyordu. İki liste arasında toplamda 1137 araçlık bir fark olduğu ifade edildi. İBB, Sayıştayın bu bulgusuna karşı detaylı bir çalışma yürüttü. Müdürlüklerin bildirim eksikliği nedeniyle AYS'ye kayıtlı olmayan 642 araç, ilgili süreçlerin ardından sisteme eklendi. Müdürlük listelerinde yer almayan ancak AYS'de bulunan 495 araç, yapılan incelemeler sonucunda sistemden çıkarılarak güncellemeler tamamlandı.

Sayıştay raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın iddia edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığı, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluğun sonucu olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla, araçların tamamı kayıt altına alındı ve sistemle uyumlu hale getirildi. Bundan sonra da araç envanterinin eksiksiz ve şeffaf şekilde yönetilmesi için AYS ve Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden yürütülen çalışmalar kesintisiz sürdürülecek."

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