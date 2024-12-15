İBB'den Sayıştay raporundaki bin 137 araçla ilgili açıklama

"Bulgulara göre, 642 araç hizmet alımı ihaleleriyle temin edilmiş ancak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmemişti. 495 araç AYS'de kayıtlı olmasına rağmen ilgili müdürlüklerin gönderdiği listelerde yer almıyordu. İki liste arasında toplamda 1137 araçlık bir fark olduğu ifade edildi. İBB, Sayıştayın bu bulgusuna karşı detaylı bir çalışma yürüttü. Müdürlüklerin bildirim eksikliği nedeniyle AYS'ye kayıtlı olmayan 642 araç, ilgili süreçlerin ardından sisteme eklendi. Müdürlük listelerinde yer almayan ancak AYS'de bulunan 495 araç, yapılan incelemeler sonucunda sistemden çıkarılarak güncellemeler tamamlandı.

Sayıştay raporunda belirtilen 1137 araçlık farkın iddia edildiği gibi kayıp araçlardan kaynaklanmadığı, sistemsel eksiklikler nedeniyle oluşan bir uyumsuzluğun sonucu olduğu ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarla, araçların tamamı kayıt altına alındı ve sistemle uyumlu hale getirildi. Bundan sonra da araç envanterinin eksiksiz ve şeffaf şekilde yönetilmesi için AYS ve Araç Takip Sistemi (ATS) üzerinden yürütülen çalışmalar kesintisiz sürdürülecek."