https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/5gde-ihale-edilecek-frekanslar-belli-oldu-1091561451.html

5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu

5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu

Sputnik Türkiye

Gelecek yıl ihalesi yapılacak ve 2026'da kullanıma sunulması planlanan 5G için ihale edilecek frekanslar belirlendi. Yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi... 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T19:24+0300

2024-12-15T19:24+0300

2024-12-15T19:24+0300

türkiye

5g

5g

internet

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığına dikkati çekerek, dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada kullanıldığını söyledi. 5G için 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları ihale edilecek.'5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız'Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ihale edilecek 5G için çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:Bakan Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı'nda da küresel teknoloji eğilimlerinde yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen öncül teknolojiler olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir, 5G ve 6G, üç boyutlu baskı, robotik, insansız hava aracı ve elektrikli araç teknolojileri, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji teknolojileri, genom düzenleme, biyoteknoloji ve nanoteknoloji öne çıktığını bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/uraloglu-turkiyenin-urettigi-en-yuksek-degere-sahip-teknoloji-projelerinden-biri-turksat-6adir-1085993944.html

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