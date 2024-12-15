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5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu
5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu
Sputnik Türkiye
Gelecek yıl ihalesi yapılacak ve 2026'da kullanıma sunulması planlanan 5G için ihale edilecek frekanslar belirlendi. Yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T19:24+0300
2024-12-15T19:24+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığına dikkati çekerek, dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada kullanıldığını söyledi. 5G için 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları ihale edilecek.'5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız'Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ihale edilecek 5G için çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:Bakan Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı'nda da küresel teknoloji eğilimlerinde yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen öncül teknolojiler olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir, 5G ve 6G, üç boyutlu baskı, robotik, insansız hava aracı ve elektrikli araç teknolojileri, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji teknolojileri, genom düzenleme, biyoteknoloji ve nanoteknoloji öne çıktığını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/uraloglu-turkiyenin-urettigi-en-yuksek-degere-sahip-teknoloji-projelerinden-biri-turksat-6adir-1085993944.html
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5g, 5g, internet
5g, 5g, internet

5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu

19:24 15.12.2024
© İHAİnternet
İnternet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© İHA
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Gelecek yıl ihalesi yapılacak ve 2026'da kullanıma sunulması planlanan 5G için ihale edilecek frekanslar belirlendi. Yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkati çeken 5G'de, 700 MHz, 3,5 GHz ve 26 GHz frekansları hazır hale getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilişim sektöründeki hızlı gelişim ve artan kullanımın, sabit tarafta fiber, mobil tarafta ise daha fazla spektruma ve yeni nesil (5G ve ötesi) haberleşme şebekelerine ihtiyacı artırdığına dikkati çekerek, dünyada bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan 5G teknolojisinin, Türkiye'de de başta İstanbul Havalimanı olmak üzere 34 noktada kullanıldığını söyledi. 5G için 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları ihale edilecek.

'5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız'

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ihale edilecek 5G için çalışmaların hızla sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:
"Gelecek yıl ihalesi yapılıp, 2026'da kullanıma başlamayı planladığımız yüksek veri hızı, yüksek sistem kapasitesi ve düşük gecikme süresiyle dikkat çeken 5G ile Türkiye'nin bilişim tarihini yeniden yazacağız. Bu tarihin yeniden yazılmasını sağlayacak 5G için yakın zamanda ilana çıkacağız. 5G için ihale edeceğimiz 700 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz’deki frekansları hazır hale getirdik. Gelecek yılın ortalarında ihale çalışmalarını tamamlayarak, 2026'da 5G'yi hem sanayimizin hem de vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız."
Bakan Uraloğlu, 12'nci Kalkınma Planı'nda da küresel teknoloji eğilimlerinde yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen öncül teknolojiler olarak yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri, blok zincir, 5G ve 6G, üç boyutlu baskı, robotik, insansız hava aracı ve elektrikli araç teknolojileri, yeşil hidrojen ve yenilenebilir enerji teknolojileri, genom düzenleme, biyoteknoloji ve nanoteknoloji öne çıktığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
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Uraloğlu: Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri Türksat 6A'dır
18 Temmuz, 22:22
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