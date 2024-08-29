https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ferdi-tayfur-ile-kizi-tugce-tayfur-arasinda-soyadi-krizi-soyismimi-bana-leylekler-vermedi-1087406710.html
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi: 'Soyismimi bana leylekler vermedi'
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi: 'Soyismimi bana leylekler vermedi'
Sputnik Türkiye
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda... 29.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-29T11:04+0300
2024-08-29T11:04+0300
2024-08-29T11:04+0300
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anne kızlık soyadı
kızlık soyadı
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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.Kızının düğüne gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasındaki sular durulmuyor.Suç duyurusunda bulunduFerdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:'Soyadımı bana leylekler vermedi'36 yaşındaki Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim."'Al soyadın senin olsun'Tuğçe Tayfur açıklamalarına "Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki" diye devam etti.'Çocuklarımızın rızkını yedirmem'Tuğçe Tayfur daha sonra şu açıklamayı yaptı:Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası ile aralarının Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kadinlara-evlilikte-kendi-soyadini-kullanma-kolayligi-taninmis-olma-sarti-1087356599.html
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ferdi tayfur, tuğçe tayfur, soyadı, anne kızlık soyadı, kızlık soyadı
ferdi tayfur, tuğçe tayfur, soyadı, anne kızlık soyadı, kızlık soyadı
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi: 'Soyismimi bana leylekler vermedi'
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Tuğçe Tayfur ise "Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim" diyerek sert bir yanıt verdi.
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.
Kızının düğüne gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasındaki sular durulmuyor.
Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."
'Soyadımı bana leylekler vermedi'
36 yaşındaki Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim."
Tuğçe Tayfur açıklamalarına "Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki" diye devam etti.
'Çocuklarımızın rızkını yedirmem'
Tuğçe Tayfur daha sonra şu açıklamayı yaptı:
"Genelde çocuklar mal mülk peşine düşer. Burada baba ve yeğeninin mal mülk peşine düşmesini hayretle izliyorum. Marka hesabıma bloke koydurmuşsun. Benim çocuklarımın rızkına yani. Ama üzgünüm. Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim! 'Tuğçe Tayfur' fikri sinai mülkiye hakları marka patent hakları 2023'te tarafımızca alındı. Çünkü gelecekte bunu yapacağınızı, seni parmaklarında oynatacaklarını biliyordum ne acı ki. Umarım yanlışından dönersin."
Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası ile aralarının Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti.