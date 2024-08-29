https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/ferdi-tayfur-ile-kizi-tugce-tayfur-arasinda-soyadi-krizi-soyismimi-bana-leylekler-vermedi-1087406710.html

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi: 'Soyismimi bana leylekler vermedi'

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi: 'Soyismimi bana leylekler vermedi'

Sputnik Türkiye

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda... 29.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-29T11:04+0300

2024-08-29T11:04+0300

2024-08-29T11:04+0300

yaşam

ferdi tayfur

tuğçe tayfur

soyadı

anne kızlık soyadı

kızlık soyadı

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.Kızının düğüne gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasındaki sular durulmuyor.Suç duyurusunda bulunduFerdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:'Soyadımı bana leylekler vermedi'36 yaşındaki Tuğçe Tayfur ise "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim."'Al soyadın senin olsun'Tuğçe Tayfur açıklamalarına "Şarkılarına gelince de 'Babamın Şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslinde şarkılarını hatırlamaları bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı, özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim! Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba! Ben arkandan iş çevirmiyorum, neyse söylüyorum, senden bir kuruş istemiyorum, Al soyadın senin olsun. Peki" diye devam etti.'Çocuklarımızın rızkını yedirmem'Tuğçe Tayfur daha sonra şu açıklamayı yaptı:Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası ile aralarının Tayfur’un menajeri Şirin Gözalıcı nedeniyle açıldığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/kadinlara-evlilikte-kendi-soyadini-kullanma-kolayligi-taninmis-olma-sarti-1087356599.html

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