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Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi
Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi
Sputnik Türkiye
Enerji Bakanı Bayraktar, Batman'da katıldığı kongrede Türkiye'nin petrol üretiminin her geçen gün arttığını ve Gabar'ın terörün temizlenmesi sayesinde petrol... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz, teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.Kürtçe sözlerle selamladıBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktar, dün katıldığı AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'nde Batmanlıları Kürtçe olarak "Baş göz üstüne geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. Batman'ı seviyoruz." sözleri ile selamladı.Buradaki konuşmasında, Gabar'daki petrolün daha önce terör yüzünden ekonomiye kazandırılamadığını ve terörün bir amacının da ülkenin kalkınmasına engel olmak olduğunu belirten Bayraktar, "Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Maalesef terörle uğraştığımız için terör o bölgede kol gezdiği için aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Bugün, Türkiye hamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.'3 bin bölge insanı çalışıyor'Bayraktar, mevcut durumda yaklaşık 3 bin bölge insanının Gabar'da çalıştığına dikkati çekerek, "İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/cevre-bakanligi-alim-yapacak-bin-331-personel-araniyor-1091554651.html
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batman, alparslan bayraktar, gabar dağı, petrol, terör, enerji, batman, bayraktar, ak parti, şırnak

Enerji Bakanı Bayraktar: Türkiye petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi

14:26 15.12.2024 (güncellendi: 17:07 15.12.2024)
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Enerji Bakanı Bayraktar, Batman'da katıldığı kongrede Türkiye'nin petrol üretiminin her geçen gün arttığını ve Gabar'ın terörün temizlenmesi sayesinde petrol üretimi yapıldığını söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Biz, teröre karşı saflarımızı sıkı tutacağız. Teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kürtçe sözlerle selamladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktar, dün katıldığı AK Parti Batman 8. Olağan İl Kongresi'nde Batmanlıları Kürtçe olarak "Baş göz üstüne geldiniz. Kongremiz hayırlı olsun. Batman'ı seviyoruz." sözleri ile selamladı.
Buradaki konuşmasında, Gabar'daki petrolün daha önce terör yüzünden ekonomiye kazandırılamadığını ve terörün bir amacının da ülkenin kalkınmasına engel olmak olduğunu belirten Bayraktar, "Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Maalesef terörle uğraştığımız için terör o bölgede kol gezdiği için aranamadı, aranamadığı için bulunamadı. Bugün, Türkiye hamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerinde çıkan bir ülke haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

'3 bin bölge insanı çalışıyor'

Bayraktar, mevcut durumda yaklaşık 3 bin bölge insanının Gabar'da çalıştığına dikkati çekerek, "İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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