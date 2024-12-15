https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/cevre-bakanligi-alim-yapacak-bin-331-personel-araniyor-1091554651.html
Çevre Bakanlığı alım yapacak: Bin 331 personel aranıyor
Çevre Bakanlığı alım yapacak: Bin 331 personel aranıyor
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2025 yılında ilk etapta 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T14:17+0300
2024-12-15T14:17+0300
2024-12-15T14:17+0300
türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı
personel
personel alımı
idari personel
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Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X üzerinden yaptığı açıklamayla bin 331 personel alınacağını duyurdu.Kurum açıklamasında, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakanlık personeli alım şartları neler?Alım yapılacak personeller, şartlar ve pozisyonlar şöyle:Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılında ilk etapta 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alacak.KPSS gerekli mi?Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak. 500 çevre ve şehircilik uzmanı yardımcısı, millî emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur.Uygun pozisyonlar hangileri?200 engelli memur99 teknik (mühendis ve mimar)383 idari personel45 destek personeli20 iklim değişikliği uzman yardımcısıKentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personelAyrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/sozlesmeli-memur-isci-alimlari-ilani-yayimlandi-kamu-personel-alimi-yapacak-kurumlar-listesi-belli-1091434642.html
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Çevre Bakanlığı alım yapacak: Bin 331 personel aranıyor
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 2025 yılında ilk etapta 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam bin 331 personel alınacağını duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X üzerinden yaptığı açıklamayla bin 331 personel alınacağını duyurdu.
Kurum açıklamasında, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025 yılında Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1.331 personel alımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakanlık personeli alım şartları neler?
Alım yapılacak personeller, şartlar ve pozisyonlar şöyle:
Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı 2025 yılında ilk etapta 611'i sözleşmeli, 720'si kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alacak.
Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak. 500 çevre ve şehircilik uzmanı yardımcısı, millî emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur.
Uygun pozisyonlar hangileri?
99 teknik (mühendis ve mimar)
20 iklim değişikliği uzman yardımcısı
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel
Ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.