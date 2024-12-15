https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/budonun-bazi-seferleri-hava-muhalefeti-nedeniyle-iptal-edildi-1091550594.html
BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T09:46+0300
2024-12-15T09:46+0300
2024-12-15T09:46+0300
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bursa deniz otobüsleri (budo)
bursa
istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek)
istanbul
meteoroloji
sağanak yağış
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Aralık 2024 tarihinde bazı seferlerini iptal etti. BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar oldu:• 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)• 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)• 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/meteoroloji-sari-alarm-ile-uyardi-13-ilde-ani-sel-ve-firtina-uyarisi-1091550446.html
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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, meteoroloji, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, meteoroloji, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Aralık 2024 tarihinde bazı seferlerini iptal etti.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar oldu:
• 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
• 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
• 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
• 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
• 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
• 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)