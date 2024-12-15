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BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
Sputnik Türkiye
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 15.12.2024, Sputnik Türkiye
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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Aralık 2024 tarihinde bazı seferlerini iptal etti. BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar oldu:• 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)• 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)• 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, meteoroloji, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı
budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, meteoroloji, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

09:46 15.12.2024
© İHA / ZAFER PEKERBUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© İHA / ZAFER PEKER
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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Aralık 2024 tarihinde bazı seferlerini iptal etti.
BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar oldu:
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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