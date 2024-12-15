https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/budonun-bazi-seferleri-hava-muhalefeti-nedeniyle-iptal-edildi-1091550594.html

BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Sputnik Türkiye

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 15.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-15T09:46+0300

2024-12-15T09:46+0300

2024-12-15T09:46+0300

türkiye

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Aralık 2024 tarihinde bazı seferlerini iptal etti. BUDO’nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, iptal edilen seferler şunlar oldu:• 08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)• 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)• 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)• 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/meteoroloji-sari-alarm-ile-uyardi-13-ilde-ani-sel-ve-firtina-uyarisi-1091550446.html

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budo, bursa deniz otobüsleri (budo), bursa, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul, meteoroloji, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı