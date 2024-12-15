BOTAŞ'tan son saniye basketiyle kaybettiği maç için itiraz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
09:13
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
09:32
1 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
09:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin Suriye’de yeni dönemde beklentileri belli oldu
10:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
11:25
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/botas-son-saniye-basketiyle-kaybettigi-mac-icin-itirazda-bulundu-1091564751.html
BOTAŞ'tan son saniye basketiyle kaybettiği maç için itiraz
BOTAŞ'tan son saniye basketiyle kaybettiği maç için itiraz
Sputnik Türkiye
İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savundu ve federasyona itirazda... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T22:59+0300
2024-12-15T23:01+0300
spor
botaş
basket
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054242796_0:56:1200:731_1920x0_80_0_0_4ba0beb5f348d412b4d7c2880b03d1d6.jpg
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savunarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulundu.BOTAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/fenerbahce-basaksehir-macinda-ilk-devre-sona-erdi--1091562035.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054242796_59:0:1200:856_1920x0_80_0_0_b7db0f84c8c7aefe4d73825bd7bf980f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
botaş, basket, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
botaş, basket, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)

BOTAŞ'tan son saniye basketiyle kaybettiği maç için itiraz

22:59 15.12.2024 (güncellendi: 23:01 15.12.2024)
© AAKadınlar Basketbol Süper Ligi BOTAŞ Takımı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi BOTAŞ Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© AA
Abone ol
İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savundu ve federasyona itirazda bulundu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savunarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulundu.
BOTAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"İlkem Yapı Tarsus Spor karşılaşmasının son saniyesinde rakip takım oyuncusu tarafından kullanılan atış, sürenin dolmuş olmasına rağmen hakemler tarafından geçerli sayılarak müsabakayı kaybetmiş bulunuyoruz. Maç sonrası yönetmeliklere göre belirtilen süre içinde itirazımızı maçın hakemleri vasıtasıyla Merkez Hakem Kuruluna ilettik. İtirazımızı, TBF Yönetim Kurulu değerlendirdikten sonra nihai kararı açıklayacaktır."

Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
SPOR
Fenerbahçe'den Başakşehir karşısında 3-1'lik galibiyet: Son dakikalarda 10 kişi kaldı
20:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала