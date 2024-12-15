https://anlatilaninotesi.com.tr/20241215/botas-son-saniye-basketiyle-kaybettigi-mac-icin-itirazda-bulundu-1091564751.html
BOTAŞ'tan son saniye basketiyle kaybettiği maç için itiraz
BOTAŞ'tan son saniye basketiyle kaybettiği maç için itiraz
Sputnik Türkiye
İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savundu ve federasyona itirazda... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T22:59+0300
2024-12-15T22:59+0300
2024-12-15T23:01+0300
spor
botaş
basket
basketbol
türkiye basketbol federasyonu (tbf)
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savunarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulundu.BOTAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
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botaş, basket, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
botaş, basket, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf)
BOTAŞ'tan son saniye basketiyle kaybettiği maç için itiraz
22:59 15.12.2024 (güncellendi: 23:01 15.12.2024)
İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savundu ve federasyona itirazda bulundu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında İlkem Yapı Tarsus Spor'a deplasmanda 83-81 yenilen BOTAŞ rakibine maçı kazandıran basketin süre dolduktan sonra atıldığını savunarak Türkiye Basketbol Federasyonu'na itirazda bulundu.
BOTAŞ Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"İlkem Yapı Tarsus Spor karşılaşmasının son saniyesinde rakip takım oyuncusu tarafından kullanılan atış, sürenin dolmuş olmasına rağmen hakemler tarafından geçerli sayılarak müsabakayı kaybetmiş bulunuyoruz. Maç sonrası yönetmeliklere göre belirtilen süre içinde itirazımızı maçın hakemleri vasıtasıyla Merkez Hakem Kuruluna ilettik. İtirazımızı, TBF Yönetim Kurulu değerlendirdikten sonra nihai kararı açıklayacaktır."