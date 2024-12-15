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Ankara'da 'köpeklere işkence' iddiası: Belediye açıklama yaptı, valilik tahkikat başlattı
Ankara'da 'köpeklere işkence' iddiası: Belediye açıklama yaptı, valilik tahkikat başlattı
Sputnik Türkiye
Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan barınakta köpeklere işkence edildiği iddiaları üzerine hayvanseverler barınağa akın etti. Ankara Valiliği, olayla alakalı... 15.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-15T16:49+0300
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Ankara'da Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasına ilişkin bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplanırken, Ankara Valiliğince de konu ile sorumlular hakkında tahkikat başlatıldı.Hayvan katliamı mı yapıldı?Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınak önünde toplanarak hayvanların katledildiği iddiasıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi.İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.Valilik açıklama yaptıAnkara Valiliği de konuya ilişkin, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.Mamak Belediyesinden açıklamaMamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de yazılı açıklamasında, Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde yaşanan durum karşısında büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.Şahin, "Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen tahkikat başlattım. Bu süreçte, görev ihmalinde bulunan, art niyetli hareket eden veteriner hekimler veya barınak çalışanlarının görevden alınacağını bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.Hayvanseverler barınak önünde nöbet tuttuÖte yandan soğuk havaya rağmen, hayvanseverlerin barınak önündeki bekleyişleri devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, barınakta yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler, olayın titizlikle incelenmesini ve sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.Barınak önünde bekleyen Çetin Erdan, olayın vahametine dikkati çekerek, "İçeride hayvanların birbirini parçaladıklarını, aç kaldıklarını öğrendik. Hayvanların yaşam alanlarının böyle olmaması gerekir, bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise barınakta çok sayıda hayvanın öldüğüne ilişkin görüntüler gördüğünü ileri sürerek, "İçeride durum fecaat. Çok aç hayvanlar gördük." ifadelerini kullandı.
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mamak, ankara, türkiye, ankara valiliği, sokak köpeği

Ankara'da 'köpeklere işkence' iddiası: Belediye açıklama yaptı, valilik tahkikat başlattı

16:49 15.12.2024
© FAZLI ÇOLAK - GÜRKAN SAYIN-AW350373Mamak Belediyesi'nin barınağında 'köpeklere işkence' iddiası
Mamak Belediyesi'nin barınağında 'köpeklere işkence' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2024
© FAZLI ÇOLAK - GÜRKAN SAYIN-AW350373
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Mamak Belediyesi bünyesinde bulunan barınakta köpeklere işkence edildiği iddiaları üzerine hayvanseverler barınağa akın etti. Ankara Valiliği, olayla alakalı tahkikat başlattığını açıkladı.
Ankara'da Mamak Kutludüğün Mahallesi'nde bulunan Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği iddiasına ilişkin bir grup vatandaş hayvan barınağı önünde toplanırken, Ankara Valiliğince de konu ile sorumlular hakkında tahkikat başlatıldı.

Hayvan katliamı mı yapıldı?

Alınan bilgiye göre, Mamak Belediyesine ait barınakta hayvanların katledildiği ileri sürüldü. Bunun üzerine 30 kişilik bir grup, barınak önünde toplanarak hayvanların katledildiği iddiasıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.
Olay yerine gelen Mamak Belediyesi avukatları, kalabalıktan bir grupla inceleme yapmak üzere barınağa girdi.
İncelemenin devam ettiği bildirilen barınak etrafında güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı bekletildiği öğrenildi.
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Valilik açıklama yaptı

Ankara Valiliği de konuya ilişkin, "Mamak Belediyesi bünyesindeki hayvan barınağı ile alakalı sosyal medyada yer alan haberler üzerine il jandarma Komutanlığımız birimleri tarafından konu ve sorumlular hakkında gerekli tahkikata başlanmış olup titizlikle sürdürülmektedir." açıklamasında bulundu.

Mamak Belediyesinden açıklama

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de yazılı açıklamasında, Kutludüğün Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi’nde yaşanan durum karşısında büyük bir üzüntü ve endişe duyduğunu bildirdi.
Şahin, "Bir hayvansever olarak bu görüntülerden derin bir üzüntü yaşadım ve hemen tahkikat başlattım. Bu süreçte, görev ihmalinde bulunan, art niyetli hareket eden veteriner hekimler veya barınak çalışanlarının görevden alınacağını bilmenizi isterim." ifadesini kullandı.

Hayvanseverler barınak önünde nöbet tuttu

Öte yandan soğuk havaya rağmen, hayvanseverlerin barınak önündeki bekleyişleri devam ediyor. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, barınakta yaşananlara tepki gösteren hayvanseverler, olayın titizlikle incelenmesini ve sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.
Barınak önünde bekleyen Çetin Erdan, olayın vahametine dikkati çekerek, "İçeride hayvanların birbirini parçaladıklarını, aç kaldıklarını öğrendik. Hayvanların yaşam alanlarının böyle olmaması gerekir, bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise barınakta çok sayıda hayvanın öldüğüne ilişkin görüntüler gördüğünü ileri sürerek, "İçeride durum fecaat. Çok aç hayvanlar gördük." ifadelerini kullandı.
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