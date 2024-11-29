https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yasama-tutunan-patiler-dernegine-sorusturma-buket-ozgunlu-gozaltina-alindi-1090966677.html

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçirerek yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden olan Yaşama Tutunan Patiler... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T12:06+0300

2024-11-29T12:06+0300

2024-11-29T12:06+0300

türkiye

köpek

yardım

buket özgünlü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085182698_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_a832721c4a12149566ea4c6113dab71c.jpg

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma açıldı. Buket Özgünlü dahil 9 kişi gözaltına alındıYardımları zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyorAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi. Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde aramalar devam ederken, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kopege-cinsel-saldirida-bulunan-76-yasindaki-adam-tutuklandi-1090725646.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaşama tutunan patiler derneği, buket özgünlü, buket özgünlü gözaltı