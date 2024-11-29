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Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı
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Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçirerek yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden olan Yaşama Tutunan Patiler... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:06+0300
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Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma açıldı. Buket Özgünlü dahil 9 kişi gözaltına alındıYardımları zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyorAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi. Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde aramalar devam ederken, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
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yaşama tutunan patiler derneği, buket özgünlü, buket özgünlü gözaltı
yaşama tutunan patiler derneği, buket özgünlü, buket özgünlü gözaltı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı

12:06 29.11.2024
© AA / Ömer Taha ÇetinBuket Özgünlü Boyacı
Buket Özgünlü Boyacı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA / Ömer Taha Çetin
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Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçirerek yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden olan Yaşama Tutunan Patiler Derneği menbusu 9 kişi gözaltına alındı.
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma açıldı. Buket Özgünlü dahil 9 kişi gözaltına alındı

Yardımları zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi.
Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde aramalar devam ederken, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
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