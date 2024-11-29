https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/yasama-tutunan-patiler-dernegine-sorusturma-buket-ozgunlu-gozaltina-alindi-1090966677.html
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçirerek yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden olan Yaşama Tutunan Patiler... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:06+0300
2024-11-29T12:06+0300
2024-11-29T12:06+0300
türkiye
köpek
yardım
buket özgünlü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085182698_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_a832721c4a12149566ea4c6113dab71c.jpg
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma açıldı. Buket Özgünlü dahil 9 kişi gözaltına alındıYardımları zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyorAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi. Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde aramalar devam ederken, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kopege-cinsel-saldirida-bulunan-76-yasindaki-adam-tutuklandi-1090725646.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/18/1085182698_72:0:748:507_1920x0_80_0_0_d0ff5c6e64e585991643941f14cdf514.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yaşama tutunan patiler derneği, buket özgünlü, buket özgünlü gözaltı
yaşama tutunan patiler derneği, buket özgünlü, buket özgünlü gözaltı
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma: Buket Özgünlü gözaltına alındı
Ankara'da yardıma muhtaç hayvanlar için topladıkları paraları zimmetlerine geçirerek yaklaşık 20 milyon liralık zarara neden olan Yaşama Tutunan Patiler Derneği menbusu 9 kişi gözaltına alındı.
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne soruşturma açıldı. Buket Özgünlü dahil 9 kişi gözaltına alındı
Yardımları zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, ‘Yaşama Tutunan Patiler Derneği’ adı altında toplanan yardımları zimmetlerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınırken, 9 şüphelinin ise ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi.
Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde aramalar devam ederken, bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma ve delil toplama işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.